Ο πύραυλος εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματούχο.

Στόχος του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, που αναχαιτίστηκε ενώ κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας είχε στόχο την Κύπρο, δήλωσε αξιωματούχος.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και εξουδετερώθηκε από μέσα αεράμυνας του ΝΑΤΟ, που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο. Στόχος του πυραύλου «ήταν βάση στην Κύπρο, αλλά ξέφυγε από την πορεία του», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αφού πρώτα διέσχισε του Ιράκ και τη Συρίας. Θραύσμα που εντοπίστηκε στην πόλη Ντορτιόλ της επαρχίας Χατάι διαπιστώθηκε ότι ήταν από πυρομαχικό αεράμυνας που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα, ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ρωτήθηκε για το περιστατικό με τον βαλλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων που έκανε για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Στην απάντησή του, απέρριψε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, για συλλογική άμυνα σε περίπτωση που ένα μέλος δεχθεί επίθεση.

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε το περιστατικό και τις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή. «Καταδικάζουμε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν. Το ΝΑΤΟ στέκεται σθεναρά στο πλευρό όλων των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις στην περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Η αποτρεπτική και αμυντική στάση μας παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», συμπλήρωσε.