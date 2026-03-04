Η νέα συμφωνία συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο εταιρειών, που ξεκίνησε με τα MOU του 2017 και του 2022.

Το Hyundai Motor Group και η Michelin υπέγραψαν το τρίτο Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) με στόχο την επιτάχυνση καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Η νέα συμφωνία συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο εταιρειών, που ξεκίνησε με τα MOU του 2017 και του 2022.

Η τριετής συνεργασία περιλαμβάνει:

Κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) ελαστικών υψηλών επιδόσεων με χαμηλή αντίσταση στην κύλιση, για βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ασφάλειας των χειρισμών.

Βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια και μεγαλύτερη αυτονομία.

Ανάπτυξη συστήματος εικονικής εξέλιξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου, αξιοποιώντας τεχνολογίες Embedded Tire Digital Twin.

Προώθηση τεχνολογίας SmartGrip, για καλύτερη απόδοση πέδησης και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων, όπως η υψηλή αντοχή, η οδηγική απόδοση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ο Yongsuk Shin, Vice President και Head of Genesis Engineering Design Center της Hyundai Motor Group, δήλωσε: «Μέσα από την τρίτη φάση της συνεργασίας μας με τη Michelin, αναμένουμε να επιτύχουμε καινοτομίες στα ελαστικά που θα καθοδηγήσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες δυνατότητες και των δύο εταιρειών, θα δημιουργήσουμε προηγμένες λύσεις.»

Τα προηγούμενα MOU απέφεραν σημαντικά αποτελέσματα:

Το MOU του 2017 συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών ελαστικών του Hyundai IONIQ 5.

Το MOU του 2022 ενίσχυσε την πρόβλεψη φθοράς ελαστικών και τη βελτίωση της απόδοσης πέδησης.

Με βάση αυτά τα επιτεύγματα, οι εταιρείες στοχεύουν πλέον στην επιτάχυνση της τεχνολογικής καινοτομίας, προσφέροντας πρωτοποριακές τεχνολογίες ελαστικών που θα στηρίξουν την επόμενη γενιά κινητικότητας.