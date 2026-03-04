Για πρώτη φορά, ελληνική ταινία προβάλλεται στον Φάρο με ακουστική περιγραφή για τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, η πρώτη προβολή ελληνικής ταινίας με ακουστική περιγραφή στις εγκαταστάσεις του Σωματείου, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πιο συμπεριληπτικό πολιτισμό.



Η εκδήλωση εντάσσεται στον εορτασμό των 80 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, ο οποίος από το 1946 έως σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και την πολιτιστική συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο επετειακό αυτό έτος, ο Φάρος επιβεβαιώνει έμπρακτα το όραμά του για ισότιμη πρόσβαση σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.



Η προβολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματός του, και με την ευγενική άδεια και χορηγία της εταιρείας διανομής Tanweer, παρουσιάστηκε η ταινία «Υπάρχω», σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου.



Η ακουστική περιγραφή υλοποιήθηκε από την IRIS ACCESS ΚοινΣΕπ, καθιστώντας την ταινία καθολικά προσβάσιμη στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Alpha Bank, χορηγού προσβασιμότητας του Φεστιβάλ.



Η εμπειρία της προβολής με ακουστική περιγραφή ανέδειξε στην πράξη τι σημαίνει ισότιμη συμμετοχή: η κινηματογραφική αφήγηση έγινε κοινός τόπος συνάντησης, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός αποκτά πραγματικό νόημα όταν είναι προσβάσιμος σε όλους.





Η Πρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, κα. Μαρία Τζεβελέκου, δήλωσε: «Στα 80 χρόνια λειτουργίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε δράσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό. Η αποψινή προβολή είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι όταν υπάρχει συνεργασία και βούληση, μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.»



Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η κα. Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο σκηνοθέτης της ταινίας κ. Γιώργος Τσεμπερόπουλος, καθώς και ο κ. Θανάσης Παπαντωνόπουλος από την IRIS ACCESS ΚοινΣΕπ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ακουστικής περιγραφής ως εργαλείου πολιτιστικής ισότητας. Τοποθετήθηκαν επίσης η κα Ρούλη Χρηστοπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank, καθώς και οι κκ. Ρίτα Μωραϊτάκη-Πικρού και Μπέσυ Αργυράκη, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής.





Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η τηλεφωνική σύνδεση με τη σύζυγο του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη, κα. Βάσω Καζαντζίδη, η οποία μοιράστηκε σκέψεις για το διαχρονικό αποτύπωμα του έργου του. Παράλληλα, θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμπίδας, μουσικολόγος με οπτική αναπηρία και Διευθυντής της Χορωδίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική σύνδεση του έργου του Στέλιου Καζαντζίδη με την κοινότητα των τυφλών μουσικών.



Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ ως Χορηγό Ενυδάτωσης, το πρώτο ελληνικό νερό με γραφή Braille στη συσκευασία του, ενισχύοντας έμπρακτα την έννοια της προσβασιμότητας.



Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η συνεργασία, το όραμα και η συστηματική επένδυση στην προσβασιμότητα μπορούν να διαμορφώσουν έναν πολιτισμό πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.



Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, στα 80 χρόνια της διαδρομής του, συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες για όλους.