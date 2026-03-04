Συγκινήθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου όταν αναφέρθηκε στην μητέρα και τον αδερφό της.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε τόσο για την προσωπική της διαδρομή, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της. μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της, όταν το 2008 ενσάρκωσε την Πρωθιέρεια στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, μία εμπειρία ιδιαίτερα συγκινητική, όπως παραδέχτηκε.

Με αφορμή μάλιστα την περιγραφή όσων έζησε ως Πρωθιέρεια, αναφέρθηκε στην μητέρα και στον αδερφό της, εμφανώς συγκινημένη.

Όπως αποκάλυψε λίγο καιρό πριν από την Τελετή Αφής, είχε φύγει από τη ζωή η μητέρα της. Συγκινημένη περιέγραψε τη στιγμή που ο αδερφός της εξέφρασε την περηφάνια του για εκείνη, σε μία περίοδο ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για την ίδια.

Όπως εξήγησε όλη η διαδικασία ήταν έντονη συναισθηματικά, ενώ με την Αφή της Φλόγας είχε ξεσπάσει σε κλάματα: «Μόλις άναψε η φλόγα, συγκινούμαι, βάζω τα κλάματα, έβαλαν και οι άλλες τα κλάματα και πήγαμε όλη την πομπή κλαίγοντας… Μόλις είχαν πεθάνει οι γονείς μου τότε και ενώ δεν επιτρέπεται να μπει κόσμος στο Ναό του Απόλλωνα, παρακάλεσα και μπήκε ο Στάθης (σ.σ ο αδερφός της) και συγκινήθηκε, που δεν είναι έτσι, και μου λέει «Αυτό έπρεπε να σε δει να κάνεις η μαμά». Συγκινήθηκα, δεν το περίμενα, το έκανα δύο φορές, έκανα και τους χειμερινούς, ήταν πολύ συγκινητικό… Τώρα θα με κάνει να βάλω τα κλάματα…».

Μαρία Ναυπλιώτου: Η αναφορά στην Μαρία Κάλλας

Σε δεύτερο χρόνο, η Μαρία Ναυπλιώτου, αναφέρθηκε και στην προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, την οποία την είχε μελετήσει στο παρελθόν για επαγγελματικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, θεωρούσε την σπουδαία σοπράνο μία ιδιαίτερη και σύνθετη προσωπικότητα, αλλά και ένα βαθιά καταπιεσμένο άνθρωπο που έδωσε «ψυχή και σώμα» στην τέχνη της:

«Η Μαρία Κάλλας δεν είχε τη στιγμή λύτρωσης. Δεν έχω συναντήσει τόσο σκοτάδι σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Το ιερό, θελκτικό, καταπονημένο, κατακρεουργημένο «τέρας» αυτής της τέχνης, ήταν ένα πλάσμα που βίωσε καταπίεση… Ούτε αναγνώριση, ούτε αγάπη από τη μητέρα της… Εκμετάλλευση. Βρήκε έναν άνδρα που τη διέλυσε. Διέπρεψε σε έναν από τους πιο δύσκολους καλλιτεχνικούς χώρους του κόσμου… Πλήρωσε όλες τις επιτυχίες της με τον ιδρώτα και το αίμα της και αυτό το βίωσα ερευνώντας την… Κάποια στιγμή ήταν πολύ δύσκολο σε εμένα… Εγώ είμαι σίγουρη ότι πέθανε από ραγισμένη καρδιά. Δεν υπήρχε πια λόγος να ζει…».

