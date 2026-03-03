Ο ηθοποιός, μίλησε για τον ρόλο του «Θεόφιλου» στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο «Θεόφιλος» από τη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Φρόσω Κυριαζή.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στον προσωπικό τρόπο σκέψης του, όσο και στο ρόλο του στη σειρά του σταθμού. Όπως εξήγησε, συχνά αναλαμβάνει ρόλους με αρνητική χροιά στο σενάριο, ωστόσο ο ίδιος δεν είναι αρνητικός να δοκιμαστεί και σε άλλες συνθήκες:

«Λόγω παρουσιαστικού, με τις ταμπέλες εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να τις βγάλεις. Μου αρέσει που παίζω τον κακό, αν έρθει κάποιος άλλος ρόλος δεν θα πω όχι», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στη σειρά, εξήγησε πως υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα μεταξύ των συναδέλφων στα γυρίσματα:

«Αυτή η σειρά πιστεύω ότι έχει πάει πολύ καλά, για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα πάμε όλοι μας πολύ καλά μεταξύ μας. Δεν έχουμε βεντετισμού, δεν λέμε λόγια ο ένας πίσω από τον άλλον».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο ρόλο του, αποκάλυψε: «Κάποια στιγμή έρχεται μία γυναίκα στη ζωή του, μία αρκετά νεότερη γυναίκα και σιγά – σιγά, αρχίζει να την ερωτεύεται και αλλάζει κεφάλαιο. Όταν ο άνθρωπος ερωτευτεί πραγματικά, νομίζω πως αλλάζει..».

Τέλος, ο ηθοποιός σχολίασε το κλίμα και τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του θεάτρου: «Σπάνια θα κοιμηθώ πριν από τις τρεις… Υπάρχουν τοξικότητες, έχω ακούσει για συμπεριφορές που είναι απαράδεκτες. Εμένα δεν νομίζω ότι με πλησιάζει αυτό, αλλά όταν τα βλέπω αυτά σηκώνομαι και φεύγω…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt3d3ttuy61?integrationId=40599y14juihe6ly}