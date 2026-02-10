Το 2025, η παραγωγή ανήλθε σε 276.175 οχήματα, με το TUCSON να αντιπροσωπεύει το 76%, το KONA Electric το 13% και τα i30 το 11%.

Η Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) γιόρτασε την παραγωγή του 5.000.000ού οχήματος στο εργοστάσιό της στο Nošovice της Τσεχίας, ένα Hyundai TUCSON Hybrid special edition “GO Czech”, το οποίο παραδόθηκε απευθείας σε Τσέχο πελάτη με τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία παραγωγής.

Από το 2020, το εργοστάσιο έχει παράγει πάνω από 650.000 ηλεκτρικά οχήματα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το μισό της συνολικής παραγωγής του. Το TUCSON παραμένει το κυρίαρχο μοντέλο, ενώ τα i30 και KONA Electric συνεισφέρουν σημαντικά στη γκάμα. Τα οχήματα της HMMC εξάγονται σε πάνω από 90 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Ωκεανία και Λατινική Αμερική.

Η μονάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό της παραγωγής, με δημιουργία εγκατάστασης συναρμολόγησης μπαταριών (BSA) και εισαγωγή τεχνολογιών αυτοματισμού, όπως η αυτόματη τοποθέτηση παρμπρίζ και η ανίχνευση ατελειών βαφής. Σχεδιάζεται αύξηση της δυναμικότητας συναρμολόγησης μπαταριών σε 450.000 συστήματα ετησίως έως τον Ιούνιο του 2026.

Το 2025, η παραγωγή ανήλθε σε 276.175 οχήματα, με το TUCSON να αντιπροσωπεύει το 76%, το KONA Electric το 13% και τα i30 το 11%. Περίπου 50% της παραγωγής αφορούσε ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ τα οχήματα εξήχθησαν κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.

Το εργοστάσιο στο Nošovice αποτελεί σημαντικό εργοδότη, απασχολώντας 2.900 εργαζόμενους, με το 94% να είναι Τσέχοι, και συνεχίζει να επενδύει σε βιώσιμη παραγωγή, με φωτοβολταϊκό πάρκο 5 MWp και 118 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τη θέση του Προέδρου της HMMC ανέλαβε ο Sanghoon Yoon, συνεχίζοντας την πορεία εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης νέων μοντέλων, με το ποσοστό συμμετοχής του εργοστασίου στον σχεδιασμό να φτάνει έως και 75% στα επόμενα μοντέλα.

Το 2026 αναμένεται η παραγωγή 265.000 οχημάτων, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν περίπου στο 50% της παραγωγής, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετάβαση σε πιο βιώσιμη κινητικότητα και τη διατήρηση της HMMC στην κορυφή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.