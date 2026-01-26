Η Hyundai επαναφέρει δυναμικά την υδρογονοκίνηση στην ευρωπαϊκή ατζέντα, παρουσιάζοντας το νέο Nexo. Τι να περιμένουμε;

Πρόκειται για ένα SUV κυψελών καυσίμου με αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα, ταχύ ανεφοδιασμό και σαφή φιλοδοξία να αποδείξει ότι υπάρχουν εναλλακτικές, πέρα από το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μετάβασης.

Σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση μονοπωλεί σχεδόν ολοκληρωτικά τη δημόσια συζήτηση, το νέο Hyundai Nexo λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο δρόμος προς τη μηδενική εκπομπή ρύπων δεν είναι απαραίτητα μονοδιάστατος.

Η κορεατική εταιρεία, από τις λίγες που έχουν επενδύσει με συνέπεια στην τεχνολογία των κυψελών καυσίμου, παρουσιάζει τη δεύτερη γενιά του υδρογονοκίνητου SUV της, εξελιγμένη σε όλους τους κρίσιμους τομείς και με ξεκάθαρο προσανατολισμό την ευρωπαϊκή αγορά.

Tο νέο Nexo απομακρύνεται από τον διακριτικό χαρακτήρα του προκατόχου του και υιοθετεί μια πιο στιβαρή, σχεδόν βιομηχανική αισθητική. Η σχεδιαστική φιλοσοφία της Hyundai δίνει έμφαση στις καθαρές ακμές και στις γεωμετρικές επιφάνειες, δημιουργώντας ένα αμάξωμα που δείχνει τεχνολογικά προηγμένο αλλά και λειτουργικό.

Τα φωτιστικά σώματα τύπου pixel και οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε πρωτότυπο μοντέλο παραγωγής ενισχύουν την εικόνα ενός αυτοκινήτου που δεν προσπαθεί απλώς να «χωρέσει» σε μια υπάρχουσα κατηγορία, αλλά να δηλώσει την τεχνολογική του ιδιαιτερότητα.

Το σύστημα κυψελών καυσίμου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, με αυξημένη απόδοση και βελτιωμένη ενεργειακή διαχείριση. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα μεταφράζεται σε επιδόσεις που δεν προδίδουν τον οικολογικό χαρακτήρα του μοντέλου, με την επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα να κινούνται σε απολύτως ικανοποιητικά επίπεδα για ένα μεσαίο SUV. Παράλληλα, η μεγαλύτερη μπαταρία επιτρέπει πιο αποδοτική αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η αυτονομία. Με χωρητικότητα υδρογόνου αυξημένη και με συνολική βελτιστοποίηση του συστήματος, το νέο Nexo αγγίζει τα 800 χιλιόμετρα με μία πλήρωση. Σε συνδυασμό με τον ανεφοδιασμό διάρκειας λίγων λεπτών, το πλεονέκτημα απέναντι στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μεγάλων αποστάσεων είναι προφανές, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Εκεί όπου τα ηλεκτρικά απαιτούν χρόνο και υποδομές φόρτισης υψηλής ισχύος, το Nexo προτείνει μια εμπειρία χρήσης πιο κοντά σε αυτήν των συμβατικών αυτοκινήτων.

Πάντως, η πραγματικότητα της υδρογονοκίνησης στην Ευρώπη παραμένει σύνθετη. Το περιορισμένο δίκτυο ανεφοδιασμού και το υψηλό κόστος της τεχνολογίας εξακολουθούν να αποτελούν βασικά εμπόδια για τη μαζική υιοθέτηση. Η Hyundai, ωστόσο, δείχνει να αντιμετωπίζει το Nexo όχι ως προϊόν που θα γράψε νούμερα, αλλά κυρίως ως τεχνολογικό πρεσβευτή. Ένα μοντέλο που λειτουργεί περισσότερο ως δήλωση πρόθεσης και λιγότερο ως άμεση εμπορική απάντηση.

Με το νέο Nexo, η Hyundai επιμένει ότι το υδρογόνο έχει θέση στο μέλλον της αυτοκίνησης. Το αν η ευρωπαϊκή αγορά είναι έτοιμη να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, παραμένει ένα ερώτημα που μόνο ο χρόνος –και οι υποδομές– μπορούν να απαντήσουν.