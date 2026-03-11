Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι των αυτοκινήτων που εντάσσονται στην καμπάνια ανάκλησης.

Ανακαλούνται από την ελληνική αγορά με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 3.204 οχήματα Hyundai i10 (AC3) μοντέλα παραγωγής από Νοέμβριο 2021 έως και Απρίλιο 2023 που έχουν

εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται, λόγω δυσλειτουργίας της αντλίας καυσίμου, να προκληθεί μειωμένη απόδοση κινητήρα ή/και ακινητοποίηση οχήματος, αυξάνοντας κατά συνέπεια τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η αντικατάσταση της αντλίας καυσίμου των επηρεαζόμενων οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως, μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Hyundai ανά την Ελλάδα (αναζήτηση καιηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου: https://www.hyundai.gr/episimo-diktyo-hyundai/), προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση της αντλίας καυσίμου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των ως άνω οχημάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Hyundai ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ή με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση στο τηλέφωνο 210 5507740 από 08.00 – 19.00 καθημερινά και Σάββατα 08:00 με 16:00.

Παράλληλα εκτελείται ανάκληση για 931 αυτοκίνητα μάρκας HONDA, τύπου CIVIC 5D (FK6, FK7 & FK9) MY17-21 & HR-V (RU1 & RU8) MY16-20 με ημερομηνίες κατασκευής από 06 Μαρτίου 2017. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα, λόγω λάθους συναρμολόγησης, ενδέχεται, να λείπουν οι χαλύβδινοι αποστάτες στις οπές μπουλονιών σε κάποιους τροχούς (από προαιρετικό εξοπλισμό Αξεσουάρ). Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ορθή σύσφιξή τους. Κατά συνέπεια είναι δυνατό να οδηγήσει σε χαλάρωση κάποιου μπουλονιού/παξιμαδιού ή/και στη χειρότερη περίπτωση στην απόσπαση του τροχού. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η διαδικασία ελέγχου και όπου απαιτείται η αντικατάσταση των ελλαττωματικών ανταλλακτικών με νέα βελτιωμένα, στα επηρεαζόμενα οχήματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω αυτοκινήτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν, στον πλησιέστερο Συνεργάτη επιλογής τους από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων

Επισκευαστών οχημάτων HONDA ανά την Ελλάδα, ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες διεκπεραίωσης της τεχνικής βελτίωσης/καμπάνιας ήτοι να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και αν απαιτείται η αντικατάσταση των ελαττωματικών ανταλλακτικών με νέα, βελτιωμένα. Επιπλέον δύναται και ψηφιακά να διαχειριστούν το ραντεβού της επίσκεψής τους μέσω του συνδέσμου: https://www.honda-cars.gr/my-honda/service/. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των ως άνω οχημάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300, 702 & 627 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τέλος η Volvo Car Hellas, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας σχετικά με τον μηχανισμό αναδίπλωσης πλάτης και κάτω βάσης στήριξης στα εμπρός καθίσματα αυτοκινήτων VOLVO, με κωδικό ανάκλησης R-10357. Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 260 οχήματα μάρκας VOLVO EX30, και αφορά σε μοντέλα με αριθμούς πλαισίου από 0133419 έως 0153324, παραγωγής 2025 (Model Year 2025). Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα μοντέλα, έχει εντοπιστεί ένα ενδεχόμενο πρόβλημα με τη συγκόλλησημεταξύ του μηχανισμού αναδίπλωσης της πλάτης και της κάτω βάσης στήριξης στα εμπρός καθίσματα. Κάτι τέτοιο, και μόνο σε περίπτωση πρόσκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η

διαδικασία προληπτικού ελέγχου και η τοποθέτηση κιτ ενίσχυσης του εμπρός αριστερού ή/και εμπρός δεξιού καθίσματος στα οχήματα που εμπίπτουν στην εν λόγω ανάκληση.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως μέσω email/επιστολής, ώστε να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη των Επίσημων Διανομέων του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων VOLVO ανά την Ελλάδα προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να ολοκληρωθεί η διορθωτική ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας VOLVO CAR HELLAS στο τηλέφωνο 211 1995603 (ώρες λειτουργίας από 09:00πμ έως 06:00μμ) ή/και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.