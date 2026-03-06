Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την ανάκληση χλοοκοπτικού τρακτέρ RT 5112.

Ανακαλούνται από την ελληνική αγορά χλοοκοπτικά τρακτέρ συμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Ειδικότερα, η Δ/νση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η εταιρεία ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., θυγατρική της Γερμανικής εταιρείας STIHL στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης χλοοκοπτικού τρακτέρ RT 5112.1 Z με κωδικό προϊόντος 61602000025 και αριθμούς σειράς 980329001, 980333819, 980333823, 980333824, 980333825, 980333861.

Το πλήθος των επηρεαζόμενων μονάδων στην Ελλάδα είναι 6 τεμάχια. Η εθελοντική ανάκληση οφείλεται στη διαπίστωση από την εταιρεία STIHL πιθανής δυσλειτουργίας στο καρμπυρατέρ του κινητήρα EVC 7000 των χλοοκοπτικών τρακτέρ RT 5112.1 Z. Λόγω ακούσιας επαφής μεταξύ του σωλήνα καυσίμου στην είσοδο του καρμπυρατέρ και της βάσης του φίλτρου αέρα, μπορεί να προκύψει διαρροή καυσίμου, η οποία μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε ανάφλεξη.

Αυτό είναι το χλοοκοπτικό τρακτέρ

Το πρόγραμμα αφορά την ανάκληση, συγκέντρωση και δωρεάν αντικατάσταση (εφόσον είναι απαραίτητο) του καρμπυρατέρ του συγκεκριμένου προϊόντος.

Το ταμπελάκι στο οποίο αναγράφονται τα ως άνω χαρακτηριστικά (μοντέλο, κωδικός προϊόντος, σειριακός αριθμός) βρίσκεται κάτω από το κάθισμα (επισημαίνεται με βέλος στην ως άνω ενδεικτική

εικόνα). Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό μοντέλου και κωδικό προϊόντος σε σύγκριση με τα ανωτέρω στοιχεία και εάν το προϊόν τους συμπεριλαμβάνεται στα επηρεαζόμενα, τότε:

α) να σταματήσουν τη χρήση του

β) να προσέλθουν στο πιστοποιημένο κατάστημα όπου πραγματοποίησαν την αγορά, ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστοποιημένο κατάστημα STIHL για έλεγχο και δωρεάν αντικατάσταση (εφόσον

χρειαστεί) του καρμπυρατέρ του συγκεκριμένου προϊόντος.



Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από το πιστοποιημένο δίκτυο των αντιπροσώπων STIHL σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προσέλθουν στο πιστοποιημένο κατάστημα όπου πραγματοποίησαν την αγορά, ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστοποιημένο κατάστημα STIHL για έλεγχο και δωρεάν αντικατάσταση (εφόσον χρειαστεί) του καρμπυρατέρ του συγκεκριμένου προϊόντος.



Η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ενημερώνει τους καταναλωτές να επισκεφτούν τα πιστοποιημένα καταστήματα της εταιρείας, ή να επικοινωνήσουν με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας

στο τηλέφωνο 210 8002500.



Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης:



ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ – 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

τηλ. 210 8002500