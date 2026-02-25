Είναι σε ισχύ πρόγραμμα ανάκλησης οχημάτων BMW τύπου F70 F74 για την αντικατάσταση πίσω φώτων.

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι BMW AG σε συνεργασία με την εταιρεία BMW HELLAS AE εκτελούν πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας σε οχήματα BMW τύπου F70 F74 για αντικατάσταση πίσω φώτων.

Το πρόβλημα που εντοπίστηκε και οδήγησε στην ανάκληση - Τα επίμαχα μοντέλα BMW

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 224 συνολικά επηρεαζόμενα οχήματα, τα οποία έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά. Η παραγωγή αυτών των οχημάτων είναι από 17/06/2025 έως 15/12/2025. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα εγκαταστάθηκε λανθασμένη έκδοση του υλικού και λογισμικού των οδηγών LED, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη διαφόρων λειτουργιών στα πίσω φώτα (φώτα φρένων, δείκτης κατεύθυνσης, πίσω φώτα). Η βλάβη θα εμφανιστεί με ένα μήνυμα ελέγχου. Κατά την επανεκκίνηση του οχήματος, η βλάβη συνήθως δεν υφίσταται πλέον, αλλά ενδέχεται να εμφανιστεί ξανά αργότερα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ορατότητα επειδή τα πίσω φώτα θέσης είναι πιθανό να απενεργοποιηθούν ή/και να μη λειτουργούν τα φώτα φρένων.

Κατά συνέπεια σε μια τέτοια περίπτωση ο οδηγός που ακολουθεί δεν αντιλαμβάνεται τυχόν επιβράδυνση του οχήματος που προπορεύεται. Επίσης, οι χρήστες της εφαρμογής BMW θα λάβουν ένα μήνυμα στην εφαρμογή, ακόμη και αν η βλάβη δεν υφίσταται πλέον. Διευκρινίζεται ότι το ψηλά τοποθετημένο φως φρένων και οι δείκτες κατεύθυνσης (φλας) στους εξωτερικούς καθρέπτες δεν επηρεάζονται από τη βλάβη. Ως εκ των προαναφερόμενων κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη, η διαδικασία αντικατάστασης σε ένα πίσω φως ή/και σε όλα τα πίσω φώτα των επηρεαζόμενων οχημάτων.

Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών οχημάτων BMW ανά την Ελλάδα, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες πραγματοποίησης και διεκπεραίωσης της τεχνικής καμπάνιας (αντικατάσταση στα πίσω φώτα).

Επιπρόσθετα και πριν την έναρξη της γραπτής επικοινωνίας, οι χρήστες των οχημάτων θα λάβουν μήνυμα στην οθόνη του αυτοκινήτου τους, μέσω της εφαρμογής BMW App, να επισκεφτούν το δίκτυο με σκοπό την πραγματοποίηση της τεχνικής καμπάνιας.

Επιπλέον δύναται και ψηφιακά να διαχειριστούν το ραντεβού της επίσκεψής τους, μέσω του συνδέσμου: https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/service-anfrage.htmlhttps://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/service-anfrage.html.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των ως άνω οχημάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE, ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 9118 000 από 09.00 – 17.00 καθημερινά.

Επισημαίνεται τέλος, ότι περισσότερες πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό διατίθενται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της διεύθυνσης της εταιρείας https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and

services/personal-services/technical-campaign-finder.html τόσο για την εν λόγω ανάκληση όσο και για λοιπές ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούν σε οχήματα μάρκας BMW. Στον ίδιο ηλεκτρονικό σύνδεσμο έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν αν το όχημά τους ανήκει σε κάποια τεχνική διορθωτική ενέργεια.