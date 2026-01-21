Οι καταναλωτές καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση των υπό ανάκληση παρτίδων.

Σε ανάκληση συγκεκριμένων λαμπών LED προχώρησε η γνωστή εταιρεία OSRAM στη Γερμανία, έπειτα από τον εντοπισμό σοβαρού κατασκευαστικού προβλήματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, σε ορισμένες παρτίδες λαμπών LED τύπου GX53 παρατηρήθηκε απόκλιση ποιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αποκόλληση του πλαστικού καλύμματος της λάμπας, ακόμη και με ελάχιστη μηχανική πίεση.

Tο ελαττωματικό σημείο αποτελεί βασικό στοιχείο ασφαλείας, καθώς προστατεύει τους χρήστες από άμεση επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Η αποκόλλησή του, επομένως, ενέχει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η λάμπα είναι εγκατεστημένη σε χαμηλό ύψος ή χρησιμοποιείται σε οικιακούς χώρους.

Αυτές είναι οι λάμπες OSRAM που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα μοντέλα της οικογένειας GX53, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Μάιο του 2025. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι επηρεάζονται μόνο ορισμένες παρτίδες παραγωγής, ενώ προϊόντα με διαφορετικούς αριθμούς αναγνώρισης ή από άλλες παρτίδες δεν παρουσιάζουν το πρόβλημα.

EAN / Αριθμός παραγγελίας Όνομα προϊόντος Αριθμός αναγνώρισης Παρτίδες παραγωγής 4058075433441 LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM AC45702 FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R 4058075433465 LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM AC45703 FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις λάμπες που έχουν στην κατοχή τους. Ο αριθμός αναγνώρισης και η παρτίδα παραγωγής αναγράφονται τόσο στη συσκευασία όσο και επάνω στο ίδιο το προϊόν. Σε περίπτωση που η λάμπα προέρχεται από τις επηρεαζόμενες παρτίδες, συνιστάται η άμεση διακοπή χρήσης. Αν η λάμπα είναι ήδη εγκατεστημένη, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από οποιονδήποτε έλεγχο.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες λάμπες μπορούν να τις επιστρέψουν δωρεάν και να επιλέξουν είτε την αντικατάστασή τους με άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας και ποιότητας είτε την πλήρη επιστροφή του ποσού αγοράς. Παράλληλα, ζητείται από το κοινό να ενημερώσει και άλλα άτομα που ενδεχομένως έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα.