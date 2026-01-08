Τι εντόπισαν οι Αρχές και αποφασίστηκε και η ανάκλησή τους για την ασφάλεια των καταναλωτών, τι να προσέξετε αν τα έχετε αγοράσει.

Ανακαλούνται από την αγορά ακατάλληλα πατάκια αυτοκινήτου τα οποία διακινήθηκαν μέσω των σούπερ μάρκετ LIDL.

Ειδικότερα, ενημερωθήκαμε από το δελτίο του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για τα µη ασφαλή προϊόντα που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κατόπιν προειδοποίησης των κυπριακών αρχών αποφασίστηκε η ανάκληση για πατάκια αυτοκινήτου λόγω υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του RAPEX οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση (SR/00032/26, 07/01/2026) για σετ πατακιών αυτοκινήτου με την εμπορική ονομασία Ultimate, barcode 4052916593912, άγνωστης χώρας προέλευσης τα οποία διακινήθηκαν στην Κύπρο μέσω των σούπερ μάρκετ LIDL. Αντίστοιχα τα ίδια πατάκια όπως αναγράφεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες διακινούνται προς πώληση και στην Ελλάδα.

Αυτά είναι τα πατάκια αυτοκινήτου που ανακαλούνται

Σύμφωνα με τους ελέγχους, το προϊόν περιέχει υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs), όπως Benzo(a)pyrene, Benzo(e)pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b/j/k)fluoranthene και Dibenz(a,h)anthracene. Οι ουσίες αυτές είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή, γεγονός που συνιστά σοβαρό χημικό κίνδυνο για την υγεία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό REACH ούτε με τον Κανονισμό Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την απόσυρσή του από την αγορά, με ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων την 04/12/2025. Oι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιούν και να απευθυνθούν στον πωλητή για περαιτέρω οδηγίες.