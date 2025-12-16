Ο λόγος που αποφασίστηκε η ανάκληση αυτού του προϊόντος από τα JUMBO, τι εντόπισαν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Τα καταστήματα Jumbo προχωρούν σε ανάκληση προϊόντος έπειτα από επίσημη ευρωπαϊκή ειδοποίηση ασφαλείας, καθώς εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες σε επίπεδα πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια, προκαλώντας ανησυχία για σοβαρούς κινδύνους στην υγεία. Η ανακοίνωση ανάκλησης γνωστοποιήθηκε σήμερα στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις κυπριακές αρχές.

Αυτά είναι τα πατάκια αυτοκινήτου που ανακαλούνται από τα καταστήματα JUMBO

Η ανάκληση αφορά μαύρα πατάκια αυτοκινήτου, άγνωστης ονομασίας που διατίθενται με barcode 0236804000032 και φέρουν την εμπορική επωνυμία Jumbo. Το προϊόν είναι κινεζικής προέλευσης και συσκευάζεται με απλή χάρτινη ετικέτα.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ειδοποιήσεων (Alert number: SR/04410/25), εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι το πλαστικό στα επίμαχα πατάκια αυτοκινήτου περιέχει υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs), μεταξύ των οποίων:

Benzo(a)pyrene

Benzo(e)pyrene

Benz(a)anthracene

Chrysene

Benzo(b), Benzo(j) και Benzo(k)fluoranthene

Dibenz(a,h)anthracene

Οι ουσίες αυτές είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστημα, γεγονός που καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά σε συνθήκες παρατεταμένης χρήσης μέσα στο όχημα. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να απορροφηθούν από τον οργανισμό μέσω της επαφής με το δέρμα ή μέσω εισπνοής, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο θερμαίνεται. Η μακροχρόνια έκθεση σε αυτές τις ουσίες συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου, γενετικές αλλοιώσεις και προβλήματα γονιμότητας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται ούτε με τον Κανονισμό REACH ούτε με τον Κανονισμό Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την άμεση απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από τις 4 Δεκεμβρίου 2025. Οι καταναλωτές καλούνται να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα πατάκια αυτοκινήτου.