Η FIFA κυκλοφόρησε την Τρίτη έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων «Supporter Entry Tier» αξίας 60 δολαρίων, με στόχο να κάνει το Μουντιάλ του 2026 πιο προσιτό για τους οπαδούς των ομάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η FIFA δήλωσε ότι τα εισιτήρια με έκπτωση θα καλύπτουν και τους 104 αγώνες του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του τελικού. Τα φθηνότερα εισιτήρια θα αποτελούν το 10% των κονδυλίων των Συμμετεχουσών Ομοσπονδιών Μελών (PMA).

Οι PMA, οι οποίες εκπροσωπούν τις συμμετέχουσες εθνικές ομάδες και διαχειρίζονται ειδικά προγράμματα εισιτηρίων οπαδών, θα χειριστούν τη διαδικασία κατανομής εισιτηρίων, σύμφωνα με το Reuters, ενώ θα ορίσουν επίσης τα δικά τους κριτήρια για να ιεραρχήσουν τα εισιτήρια για τους «πιστούς οπαδούς» που συνδέονται στενά με τις εθνικές τους ομάδες.

«Συνολικά, τα μισά εισιτήρια κάθε PMA θα εμπίπτουν στις πιο προσιτές κατηγορίες: 40% στο Supporter Value Tier και 10% στο νέο Supporter Entry Tier», ανέφερε η FIFA σε ανακοίνωσή της.

«Η υπόλοιπη κατανομή των εισιτηρίων θα γίνει ισόποσα μεταξύ του Supporter Standard Tier και του Supporter Premier Tier», πρόσθεσε. Οι οπαδοί που υποβάλλουν αίτηση μέσω των προγραμμάτων έκδοσης εισιτηρίων της PMA και των οποίων οι ομάδες δεν καταφέρουν να προχωρήσουν στη φάση των νοκ άουτ αγώνων, θα έχουν απαλλαγή από τα διοικητικά τέλη για αιτήματα επιστροφής χρημάτων.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από αυξανόμενο έλεγχο στις τιμές των εισιτηρίων ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026, που πρόκειται να διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, η οργάνωση Football Supporters Europe (FSE) κατηγόρησε τη FIFA για «υπερβολικά ακριβές» τιμές στα εισιτήρια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους μέσους οπαδούς να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Παρά τις αντιδράσεις, η FIFA έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον για την κλήρωση της τρίτης φάσης της πώλησης, η οποία ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, λόγω της ανακοίνωσης των προγραμμάτων αγώνων, των χώρων διεξαγωγής και των ωρών έναρξης.

