H Jetoil υπήρξε μια ιστορική ελληνική πετρελαιοβιομηχανία για τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα, εξαγοράστηκε το 2018 από την αυστριακή Cetracore Energy GmbH.

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA ανακοίνωσε σήμερα αιφνιδιαστικά την αναστολή της λειτουργία της, εξαιτίας των κυρώσεων στη Ρωσία.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα - από τα λογιστικά μέχρι την παράδοση καυσίμων - λόγω της επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπα της διοίκησής της εξαιτίας των σχέσεών της με τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα της απόφασης είναι να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις παραδόσεις, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, λόγω των καταρτισμένων συμφωνιών.

H Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Η Jetoil ήταν μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

