Η ολοκλήρωση της εξαγοράς ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της AXIA Ventures Group Ltd ανακοίνωσαν η Alpha Bank και η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Alpha Finance Investment Services, μετά την εκπλήρωση όλων των συνήθων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η συναλλαγή οδηγεί στη δημιουργία μίας κορυφαίας πλατφόρμας Investment Banking και Capital Markets στην ευρύτερη περιοχή.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 4 Αυγούστου 2025, καθώς και την προηγούμενη ανακοίνωση της 31ης Μαρτίου 2025, που αφορούσε τη συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων της συναλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η AXIA θα συγχωνευθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking της Alpha Bank, σχηματίζοντας μία ενιαία και ενισχυμένη πλατφόρμα στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και των κεφαλαιαγορών. Στο νέο σχήμα, η ανώτερη διοικητική ομάδα της AXIA αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους εντός της ενοποιημένης πλατφόρμας και του Ομίλου Alpha Bank, διασφαλίζοντας τη συνέχεια, τη στρατηγική ευθυγράμμιση και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της.

Η συναλλαγή εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική της Alpha Bank για την επέκταση δραστηριοτήτων που δημιουργούν έσοδα, την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στον τομέα του Investment Banking και των Capital Markets, καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση της προσφοράς της προς εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AXIA «σημαντικό ορόσημο» στη φιλοδοξία του Ομίλου να διαμορφώσει ένα πιο δυναμικό, διασυνδεδεμένο και ανθεκτικό οικοσύστημα επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός του ισχυρού αποτυπώματος, της επιχειρηματικής κουλτούρας και του ανθρώπινου δυναμικού της AXIA με το μέγεθος, τη χρηματοοικονομική ισχύ και τις μακροχρόνιες σχέσεις της Alpha Bank με τους πελάτες της, καθώς και η στρατηγική συμμαχία με την UniCredit, δημιουργούν μία πλατφόρμα με ενισχυμένες δυνατότητες παροχής συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοδοτήσεων.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι στον πυρήνα της ενοποίησης βρίσκονται κοινές αξίες και η δέσμευση για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως αξιόπιστου συνεργάτη για εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο CEO και ιδρυτικό στέλεχος της AXIA, Γιώργος Λινάτσας, σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την AXIA, καθώς ξεκινά επισήμως η πορεία της ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank.

Όπως ανέφερε, η ενσωμάτωση της AXIA στην Alpha Bank επιτρέπει την παροχή ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών προς τους πελάτες, αξιοποιώντας την ισχύ του ισολογισμού, την επιχειρηματική εμβέλεια της Alpha Bank και τη διεθνή κλίμακα που προσφέρει η συνεργασία με την UniCredit.

Τόνισε, επίσης, ότι η συναλλαγή δημιουργεί σημαντική αξία για τους πελάτες και ενισχύει τη συνεργασία σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι χρηματοδοτήσεις και η διαχείριση πλούτου, ευχαριστώντας τη διοίκηση της Alpha Bank για την εμπιστοσύνη και εκφράζοντας την προσδοκία για στενή και παραγωγική συνεργασία στο νέο σχήμα.