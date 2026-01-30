Η ανακοίνωση της ALPHA BANK για προγραμματισμένη αναβάθμιση υπηρεσίων, τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοχοι χρεωστικών καρτών.

Προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης ανακοίνωσε η Alpha Bank για τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των χρεωστικών καρτών. Συγκεκριμένα, από 01:45 έως 03:15 π.μ., οι πελάτες της τράπεζας δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις χρεωστικές τους κάρτες για αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, αγορές μέσω POS kai ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Όπως επισημαίνει η Alpha Bank, οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των συστημάτων της, με στόχο την παροχή πιο σύγχρονων, γρήγορων και ασφαλών τραπεζικών υπηρεσιών.

Η τράπεζα ζητά την κατανόηση των πελατών για την προσωρινή ταλαιπωρία, τονίζοντας ότι οι υπηρεσίες θα αποκατασταθούν πλήρως αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.