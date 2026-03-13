Η ματαίωση των δύο Grand Prix της Formula 1 αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα Grand Prix της Formula 1 στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία αναμένεται να ακυρωθούν, εξαιτίας του πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αμφότεροι οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τον επόμενο μήνα, στο Μπαχρέιν στις 12 Απριλίου και στη Σαουδική Αραβία στις 19 Απριλίου. Όμως, σύμφωνα με το Sky News και το BBC, τα δύο Grand Prix αναμένεται να ματαιωθούν, με συνέπεια η σεζόν να περιοριστεί σε 22 αγώνες.

Η Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν είναι ανάμεσα στις χώρες που δέχονται επιθέσεις από το Ιράν, ως αντίποινα για τον πόλεμο. Η επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση των δύο Grand Prix αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία για να ξεκινήσει η αποστολή των απαραίτητων φορτίων, καθώς οι αγώνες πλησιάζουν και χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη επίλυση της σύγκρουσης, θεωρείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους εμπλεκόμενους στα Grand Prix, σημειώνει το BBC.

