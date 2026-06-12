Φυσικά και θα έπαιρνε τηλέφωνο την εθνική ομάδα των ΗΠΑ πριν από τον πρώτο αγώνα στο Μουντιάλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προφανώς πανταχού παρών. Ακόμα και στο Μουντιάλ 2026.

Και πώς δεν θα μπορούσε να είναι άλλωστε, ως πρόεδρος χώρας φιλοξενίας της διοργάνωσης. Έτσι, ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ομάδας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο και αφού τον χαιρέτησε του είπε «Στέκομαι μπροστά από 26 πρωταθλητές και έναν σπουδαίο προπονητή, τον Ποτσετίνο. Είναι έτοιμοι να τρέξουν, να τα δώσουν όλα. Σας δίνω τον προπονητή» είπε και πήρε το τηλέφωνο ο Αργεντίνος τεχνικός.

«Θέλω να πως ότι είσαι ένας φανταστικός τύπος, φανταστικός προπονητής, γνωρίζω τα ρεκόρ σου και την επιτυχία σου, και ξέρω πόσο καλοί είναι οι παίκτες, και νομίζω ότι έχετε μία πολλή καλή πιθανότητα να φτάσετε μέχρι τέλους. Σας εύχομαι καλή τύχη» είπε ο Τραμπ.

{https://x.com/USMNT/status/2065501890268565669}

Ο Αργεντίνος προπονητής από την πλευρά του δεσμεύτηκε να [κάνουμε τα πάντα για να σας κάνουμε περήφανο εσάς και όλον τον κόσμο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ομάδα Μαουρίσιο Ποτσετίνο μπαίνει στο τουρνουά με υψηλές προσδοκίες και θα ξεκινήσει το ταξίδι της εναντίον της Παραγουάης, μιας ομάδας που οι Αμερικανοί νίκησαν 2-1 σε φιλικό αγώνα πέρυσι.

Υπενθυμίζεται πως στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετα΄το Μεξικό και τον Καναδά, μπαίνουν στο παιχνίδι του Μουντιάλ και οι ΗΠΑ με την τρίτη και τελευταία τελετή έναρξης, λίγο πριν τη σέντρα στο ΗΠΑ - Παραγουάη. Σε αυτή την τελετή στη σκηνή του σταδίου του Λος Άντζελες θα ανέβουν οι Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema και Tyla.