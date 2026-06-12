Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχει για 6η φορά στο Μουντιάλ.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγο πριν μπει στο γήπεδο για να διεκδικήσει με την φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας το Μουντιάλ 2026ευχαρίστησε τους συντοπίτες του.

Στην ανάρτησή του ο Ρονάλντο παράθεσε φωτογραφίες από την αναχώρηση της αποστολής για τις ΗΠΑ και έγραψε «Ξεκινάμε με τη δύναμη εκατομμυρίων Πορτογάλων. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!»

{https://x.com/Cristiano/status/2065487679807000662}

{https://www.instagram.com/p/DZfgI1XiAFs/?hl=el&img_index=1}

Νωρίτερα σε δηλώσεις του προς του δημοσιογράφους σημείωσε ότι είναι σε πολλή καλή φόρμα και έδωσε ελπίδες για το αποτέλεσμα της προσπάθειας στη διοργάνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Προσεγγίζουμε αυτή τη διοργάνωση με πολλές ελπίδες. Η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ καλή, κουραστική επειδή πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Είμαι πολύ θετικός, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και θα κάνουμε μία καλή εμφάνιση. Είναι μια πολύ καλή γενιά....που θα φέρει πολλή χαρά στους Πορτογάλους» δήλωσε ο Ρονάλντο.

{https://x.com/Footballtweet/status/2065425233121521839}

Αυτή είναι η έκτη φορά που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 2006. Τότε η Πορτογαλία είχε χάσει στα ημιτελικά.

«Όταν τα πράγματα αρχίσουν αν γίνονται σκληρά, τότε θα δούμε τους πραγματικούς πρωταθλητές» είπε ο Πορτογάλος άσος.

{https://x.com/PurelyFootball/status/2065439052946432240}

{https://x.com/SICNoticias/status/2065422829173055643}