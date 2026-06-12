Στις 22:00 ξεκινά το πρώτο ματς του Μουντιάλ 2026 σε καναδικό έδαφος ανάμεσα στην χώρα φιλοξενίας και την Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Μετά την φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 με τη Shakira και όχι μόνο στο Μέξικο Σίτι, σειρά σήμερα έχει το Τορόντο.

Λίγο πριν τη σέντρα για την πρώτη εγχώρια αναμέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στο πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο BMO ξεκινά η τελετή έναρξης με τους Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé και άλλους καλλιτέχνες να εμφανίζονται επί σκηνής.

{https://x.com/Reuters/status/2065481623810777498}

{https://www.youtube.com/watch?v=pEWeoMkxGGQ}

Ήδη φίλαθλοι του Καναδά και της Βοσνίας έδωσαν τον δικό τους παλμό με πορείες μέχρι το BMO Field. Φώναζαν συνθήματα, κρατούσαν σημαίες, και όλα αυτά με πολλά καπνογόνα και ενθουσιασμό.