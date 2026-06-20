Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον για το Σεπτέμβριο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι επιβεβαιώνουν -τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους- τη δυναμική της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Το νέο κόμμα όχι απλώς δεν βλέπει τα ποσοστά του να μειώνονται, όπως προέβλεπαν κάποιοι καλοθελητές, αντιθέτως δείχνει πως έχει δυναμική. Οι νέες μετρήσεις θα αρχίσουν να το φως της δημοσιότητας από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ θα είναι οι τελευταίες πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι επόμενες τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου.

Τ.Τε.