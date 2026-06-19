Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, τις συντάξεις Ιουλίου αλλά και την τακτική πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Εβδομάδα πληρωμών είναι η επόμενη καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές για συντάξεις Ιουλίου και πιθανότατα και του έκτακτο επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ που έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο και θα δοθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή υποβολή δικαιολογητικών.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει δύο διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πρώτη και κύρια καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου και αφορά όσους είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στην ΑΑΔΕ, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και δεν έχουν προχωρήσει σε μεταβολές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των φορολογικών δεδομένων.

Μάλιστα, προ ημερών η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως η έκτακτη πληρωμή του επιδόματα θα πραγματοποιηθεί σίγουρα μετά τις 24 Ιουνίου. Συνεπώς, πλησιάζει η πληρωμή σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

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Για ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχων προβλέπεται δεύτερη πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου. Πρόκειται κυρίως για οικογένειες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στα στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό της ενίσχυσης, όπως η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου στο φορολογικό μητρώο ή η υποβολή διορθώσεων και μεταβολών στα δηλωθέντα στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επανέλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση έως και δύο μηνών προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα πριν από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Συντάξεις Ιουλίου

Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 25 Ιουνίου και τη δεύτερη φάση στις 29 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει πάντα με τις συντάξεις, τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Έτσι τα χρήματα για την πρώτη δόση θα εμφανιστούν από την Τετάρτη 24 Ιουνίου το απόγευμα ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Έτσι η δεύτερη δόση με τις συντάξεις Ιουλίου θα πληρωθούν 3 ημέρες νωρίτερα εξαιτίας του Σαββατοκύριακου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ καθώς ο Οργανισμός σε λίγες ημέρες θα προχωρήσει σε μεγάλη πληρωμή. Όπως είναι γνωστό, τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται πάντα την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Όπως, τα χρήματα πιστώνονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, τα χρήματα θα είναι ορατά στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Έτσι οι πολίτες από το απόγευμα της Δευτέρας θα μπορούν να προχωρούν σε αναλήψεις μετρητών ενώ εάν επιθυμούν να επισκεφτούν κάποιο γκισέ για ανάληψη θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου.