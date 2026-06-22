Γνωστά έγιναν τα κριτήρια για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Την επόμενη γενιά του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού παρουσιάζει το υπουργείο Τουρισμού μέσω του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο σχεδιάζεται με στόχο να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων, να ενισχύσει τις οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους, ενώ παράλληλα επιδιώκει να στηρίξει την τουριστική δραστηριότητα πέρα από τους θερινούς μήνες.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα ως μια αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου, με περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής και στοχευμένες παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει στις αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στον σχεδιασμό δεν προβλέπεται νέα κλήρωση μεταξύ των δύο φάσεων, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης περιόδου θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της πρώτης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αδιάλειπτη λειτουργία του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής τουριστικής περιόδου τόσο το 2026 όσο και το 2027, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την τόνωση του ορεινού τουρισμού και των λιγότερο δημοφιλών προορισμών.

Έμφαση στους μήνες χαμηλής ζήτησης

Κεντρικός άξονας του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση του τουρισμού κατά τους λεγόμενους «πλάγιους» μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Για τον λόγο αυτό το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί σε ταξίδια που πραγματοποιούνται κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

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Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με τη συνολική στρατηγική του υπουργείου για την ανάδειξη της «Ορεινής Ελλάδας», ενθαρρύνοντας τη διάχυση της τουριστικής κίνησης σε προορισμούς που μέχρι σήμερα παραμένουν λιγότερο προβεβλημένοι.

Διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά όρια, τα οποία αυξάνονται προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, ιδιαίτερα από τη μεσαία τάξη.

Ενδεικτικά, το ανώτατο εισόδημα για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς τέκνα από 31.000 σε 33.000 ευρώ. Τα όρια διευρύνονται ακόμη περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά, φθάνοντας έως και τις 58.000 ευρώ στις πολυμελείς οικογένειες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.

Ειδική μέριμνα για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, καθώς και οικογενειών με τέκνα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και διευρύνει την πρόσβαση στις διακοπές για ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Η ρύθμιση διαφοροποιείται αισθητά από το προηγούμενο πρόγραμμα, στο οποίο η επιδότηση δεν προσαυξανόταν ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Ψηφιακή κάρτα και αιτήσεις από τα ΚΕΠ

Η άυλη ψηφιακή κάρτα παραμένει το αποκλειστικό μέσο αξιοποίησης της επιδότησης, αξιοποιώντας τις ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όχι μόνο ηλεκτρονικά αλλά και μέσω των ΚΕΠ, ενώ θα λειτουργήσει και οργανωμένος μηχανισμός υποστήριξης για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιδότηση έως 600 ευρώ

Τα ποσά ενίσχυσης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης όλων των αιτούντων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Αύγουστο.