Η τηλεφωνική γραμμή 1566 υποστηρίζει τους πολίτες σε κάθε στάδιο συμμετοχής τους στα προγράμματα πρόληψης.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εθνική πολιτική προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα. Μέσα από δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εντοπίζουν έγκαιρα σοβαρές παθήσεις και να προστατεύουν την υγεία τους. Σε αυτή την προσπάθεια, το 1566 λειτουργεί ως βασικό σημείο ενημέρωσης και καθοδήγησης για όλους τους δικαιούχους.

Το 1566 δίπλα στους πολίτες

Η τηλεφωνική γραμμή 1566 υποστηρίζει τους πολίτες σε κάθε στάδιο συμμετοχής τους στα προγράμματα πρόληψης. Καθώς οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω SMS και λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους μέσω της άυλης συνταγογράφησης, το 1566 αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και οδηγιών.

Πληροφόρηση για τους δικαιούχους

Ένας από τους βασικούς ρόλους του 1566 είναι η ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής στα υποπρογράμματα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν αν είναι δικαιούχοι, σε ποια ηλικιακή ομάδα εντάσσονται και ποιες δωρεάν εξετάσεις δικαιούνται να πραγματοποιήσουν.

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Καθοδήγηση για τον προγραμματισμό των εξετάσεων

Το 1566 παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία προγραμματισμού των εξετάσεων στις συνεργαζόμενες δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν εύκολα να βρουν το κατάλληλο σημείο εξυπηρέτησης και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους χωρίς δυσκολίες.

Υποστήριξη για τη χρήση του παραπεμπτικού

Παράλληλα, η γραμμή ενημέρωσης εξηγεί τον τρόπο χρήσης του παραπεμπτικού που αποστέλλεται μέσω της άυλης συνταγογράφησης, καθώς και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για την ολοκλήρωση των εξετάσεών τους. Ειδική ενημέρωση παρέχεται και στους ανασφάλιστους πολίτες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν ισότιμα τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης.

Ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης

Το 1566 συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», εξασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση και την υποστήριξη που χρειάζεται. Με την άμεση και έγκυρη ενημέρωση που παρέχει, ενισχύει τη συμμετοχή στα προγράμματα πρόληψης και συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα όταν εντοπιστούν νωρίς.