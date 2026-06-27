Όπως προκύπτει από τεκμήρια, λίγα χρόνια πριν η ελληνική κυβέρνηση βρεθεί στη δίνη του σκανδάλου «Predator», ο άνθρωπος που εμπορευόταν το λογισμικό είχε πάρε-δώσει με το κυβερνών κόμμα στην Κύπρο.

Η θέση ότι ο Ταλ Ντίλιαν ανέπτυσσε στενές σχέσεις με την πολιτική ηγεσία χωρών τεκμηριώνεται με αδιάψευστα ντοκουμέντα, που έρχονται στο φως μέσω δημοσιογραφικής έρευνας στην Κύπρο.

Όπως προκύπτει από τεκμήρια, λίγα χρόνια πριν η ελληνική κυβέρνηση βρεθεί στη δίνη του σκανδάλου «Predator», ο άνθρωπος που εμπορευόταν το λογισμικό είχε πάρε-δώσει με το κυβερνών κόμμα στην Κύπρο.

Ο Ντίλιαν το 2019 είχε στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο γραφείο του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), Αβέρωφ Νεοφύτου, ζητώντας να ασκήσει ο τελευταίος την επιρροή του προκειμένου να υλοποιηθεί εξαγωγή του λογισμικού σε υπηρεσία πληροφοριών της Ολλανδίας.

Η υπόθεση και το περιεχόμενο των e-mails αποκαλύπτονται στο βιβλίο του δημοσιογράφου, Φάνη Μακρίδη, το οποίο τιτλοφορείται «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων» και κυκλοφορεί από την περασμένη εβδομάδα σε Κύπρο και Ελλάδα.

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Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του εν λόγω συγγραφικού έργου, παρουσιάζονται και οι εξηγήσεις που έδωσαν στον δημοσιογράφο όσοι συμμετείχαν στις γραπτές αυτές συνομιλίες που αφορούσαν την εξυπηρέτηση του Ντίλιαν.

Ο συγγραφέας, ταυτόχρονα, τεκμηριώνει την υπόθαλψη των συνεργατών του Ντίλιαν από τις κυπριακές Αρχές πριν από περίπου μια 10ετία και παρουσιάζει έγγραφα, τα οποία δείχνουν ότι από το νησί της Αφροδίτης ελεγχόταν πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας που εμπορευόταν το Predator και επιμόλυνε την Ελλάδα.

Ο Μακρίδης, ο οποίος διερευνά το κεφάλαιο των παρακολουθήσεων από το 2016, παρουσιάζει όλη την προϊστορία συνεργατών του Ντίλιαν και μοιραία αποκαλύπτει την δράση όλων όσοι δρούσαν επί κυπριακού εδάφους πριν εμφανιστούν λίγα χρόνια αργότερα στο ελληνικό σκάνδαλο με την αλόγιστη χρήση του γνωστού λογισμικού υποκλοπών.

Αγγίζει, επίσης, πτυχές της υπόθεσης στην Ελλάδα και των όσων ήρθαν στο φως μετά την τεκμηρίωση ότι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Ακόμη και μέλος της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη (2013-2023) εντοπίστηκε να συσχετίζεται με υπό κάλυψη επιχείρηση μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, η οποία μέσω εταιρείας-κολοσσού επιχείρησε να αποκτήσει από την NSO το λογισμικό Pegasus.

Υπουργός του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, μέσω γραφείου συμφερόντων της, εξυπηρετούσε την υποκινούμενη εταιρεία, η οποία βρέθηκε να έχει στην Κύπρο συσσωρευμένα κέρδη πέραν των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη δημοσιογραφική αυτή έρευνα περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- τα ακόλουθα ευρήματα:

>> Γόνοι στελεχών της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρέθηκαν να εργοδοτούνται σε εταιρείες ξένων συμφερόντων που ασχολούνταν με τον κλάδο των παρακολουθήσεων.

>> Οι φάκελοι με τα υπό διερεύνηση ποινικά αδικήματα Ισραηλινού επιχειρηματία του κλάδου που αρχειοθετήθηκαν.

>> Οι σχέσεις με την πολιτική ηγεσία και οι παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρηματιών, ακόμα και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

>> Οι εξηγήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για το e-mail Ντίλιαν στο κυβερνών κόμμα και τα… χαιρετίσματα που έστειλε σε γνωστό πολιτικό.

>> Η συνεργασία του αδερφού του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, με συνεργάτη του Ντίλιαν και το ασυμβίβαστου που προέκυψε.

>> ΤΙ κατέγραψε ο «κοριός» στο γραφείο πρώην κομματάρχη.

>> Μαρτυρία για κομματικά υπόγεια με συσκευές παρακολουθήσεων.

Το βιβλίο που προλογίζει ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αιγαίον και διατίθεται στην Αθήνα από το Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια (2103802644).