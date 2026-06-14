Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει λόγο για εξελίξεις που «εκθέτουν εκ νέου την κυβέρνηση», ζητώντας από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί δημόσια για το εάν η ΕΥΠ έκανε χρήση του παράνομου λογισμικού, καθώς και για το αν υπήρξε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε διαδικασίες που σχετίζονται με την εταιρεία που το εμπορευόταν.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή αποκαλύψεις δημοσιεύματος της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» σχετικά με την υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator και πιθανές διασυνδέσεις με κρατικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοιχεία που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνουν συστατικές επιστολές από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και πιστοποιητικά «κυβερνητικής χρήσης» για τη λειτουργία του εν λόγω λογισμικού, τα οποία –όπως υποστηρίζεται– εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκε ή χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία παρακολούθησης.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα ποιοι υπέγραψαν τις σχετικές εγκρίσεις και υπό ποιες συνθήκες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει το ενδεχόμενο η υπόθεση των υποκλοπών να περιορίζεται αποκλειστικά σε ιδιώτες που έχουν ήδη καταδικαστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι αποκαλύψεις του «Βήματος της Κυριακής» για την ύπαρξη συστατικών επιστολών από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και πιστοποιητικών κυβερνητικής χρήσης για «την καλή λειτουργία» του παράνομου λογισμικού Predator εκθέτουν για ακόμη μία φορά την Κυβέρνηση.

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Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει αν η Ε.Υ.Π. έκανε χρήση του παράνομου λογισμικού κι αν κρατικές υπηρεσίες έδωσαν «χρυσή visa» στην εταιρεία που το εμπορευόταν.

Ποιοι υπογράφουν τις σχετικές εγκρίσεις; Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι μόνον υπόθεση που αφορά στους τέσσερις καταδικασθέντες ιδιώτες.

Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου οφείλει αυτεπάγγελτα να παρέμβει ζητώντας τα νέα στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κι όχι νέο μπλόκο με τερτίπια της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Να κληθούν σε ακρόαση οι Ταλ Ντίλιαν, Γρηγόρης Δημητριάδης, Παναγιώτης Κοντολέων και Μερόμ Χαρπάζ, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για ένα σκάνδαλο που συνεχίζει να τραυματίζει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.

Η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί: απαιτείται λογοδοσία και απόδοση ευθυνών».