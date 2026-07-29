Σε επίπεδο πραγματικών μεγεθών, οι αποζημιώσεις το 2024 έφθασαν τα 229,01 εκατ. ευρώ στα μακροχρόνια συμβόλαια και τα 254,25 εκατ. ευρώ στις ετησίως ανανεούμενες ασφαλίσεις.

Αύξηση 6,24% κατέγραψε το 2024 ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) των ασφαλίσεων υγείας, όταν συνυπολογίζεται η επίδραση της ηλικίας των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Χωρίς την επίδραση της ηλικίας, η αντίστοιχη αύξηση περιορίζεται σημαντικά, στο 1,25%.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς ο ΕΔΑ αποτυπώνει τη μέση ετήσια μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης στις μακροχρόνιες και στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας. Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τον δείκτη λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για νοσηλείες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, τη συχνότητα των ζημιών, το μέσο κόστος τους και την έκθεση των ασφαλισμένων στον κίνδυνο.

Μεγαλύτερη είναι η μεταβολή ειδικά στα μακροχρόνια συμβόλαια. Για το 2024, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 7,23% όταν περιλαμβάνεται η επίδραση της ηλικίας, ενώ χωρίς αυτήν η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,76%. Στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις, οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 5,36% και 0,79%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ηλικιακή μεταβολή των ασφαλισμένων στο κόστος. Όπως εξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης χωρίς την επίδραση της ηλικίας επιχειρεί να απομονώσει τη γήρανση του ασφαλισμένου πληθυσμού, ώστε να αποτυπώσει μεταβολές που συνδέονται με άλλους παράγοντες, όπως το κόστος των υπηρεσιών υγείας και η συχνότητα των νοσηλειών.

Σε επίπεδο πραγματικών μεγεθών, οι αποζημιώσεις το 2024 έφθασαν τα 229,01 εκατ. ευρώ στα μακροχρόνια συμβόλαια και τα 254,25 εκατ. ευρώ στις ετησίως ανανεούμενες ασφαλίσεις. Στα μακροχρόνια προγράμματα καταγράφηκαν 46.373 ζημιές, με μέσο κόστος 4.938 ευρώ, ενώ στα ετησίως ανανεούμενα οι ζημιές ανήλθαν σε 71.070 και το μέσο κόστος σε 3.578 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ασφαλισμένοι ανά κατηγορία

Παράλληλα, τα στοιχεία καταγράφουν διαφορετική πορεία στον αριθμό των ασφαλισμένων ανά κατηγορία. Η έκθεση στον κίνδυνο στις μακροχρόνιες συμβάσεις υποχώρησε από 272.659 ασφαλισμένους το 2022 σε 240.840 το 2024. Αντίθετα, στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις αυξήθηκε από 611.497 σε 707.818 ασφαλισμένους την ίδια περίοδο.

Η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε επίσης σε αναθεώρηση ορισμένων στοιχείων για το 2022 και το 2023. Όπως διευκρινίζει, η αλλαγή έγινε επειδή ενσωματώθηκαν στοιχεία ασφαλισμένων μίας ασφαλιστικής επιχείρησης για το 2021, τα οποία λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είχαν συμπεριληφθεί στους προηγούμενους υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα για το 2024, πάντως, παραμένουν αμετάβλητα.

Η αναθεωρημένη χρονοσειρά δείχνει ότι ο ΕΔΑ με την επίδραση της ηλικίας είχε αυξηθεί κατά 14,26% το 2022 και κατά 12,94% το 2023, πριν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχωρήσει στο 6,24% το 2024. Χωρίς την ηλικιακή επίδραση, οι αυξήσεις ήταν αντίστοιχα 8,70%, 7,66% και μόλις 1,25%. Η εξέλιξη αποτυπώνεται και στο γράφημα της πρώτης σελίδας της ανακοίνωσης, όπου είναι εμφανής η διεύρυνση της απόστασης μεταξύ του δείκτη με και χωρίς την επίδραση της ηλικίας.

Ο νέος ΕΔΑ καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο του νόμου 5170/2025 και έχει ως έτος βάσης το 2021=100. Για τον υπολογισμό των στοιχείων του 2024 χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 12 επιχειρήσεις και 13 χαρτοφυλάκια για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις, καθώς και από 16 επιχειρήσεις και 17 χαρτοφυλάκια για τις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις.