Έντομα σε ορισμένες συσκευασίες αλευριού – Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που τις έχουν προμηθευτεί.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Αλεύρι Κούλα» ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τον εντοπισμό εντόμων σε κάποιες συσκευασίες των προϊόντων της.

Όπως σημειώνεται από πλευράς εταιρείας το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένες αλεύρι και ζήτησε από όσους πελάτες διαπιστώσουν κάτι αντίστοιχο να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί της, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση εντόμων σε προϊόντα όπως το αλεύρι. Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές να επικοινωνήσουν μαζί της σε περίπτωση που εντοπίσουν οποιαδήποτε αντίστοιχη ένδειξη. «Αν και εσείς παρατηρήσετε κάτι ανάλογο, παρακαλούμε θερμά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να αντικαταστήσουμε άμεσα το προϊόν με δικά μας έξοδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της εταιρείας Αλεύρι Κούλα

Αγαπητοί φίλοι του ‘ Αλεύρι Κούλα. Εξ αιτίας των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας εντοπίστηκαν κάποια έντομα σε μερικές συσκευασίες μας . Αν και εσείς παρατηρήσετε κάτι ανάλογο παρακαλούμε θερμά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο της εταιρίας μας 23330-22887 καθημερινά 8 με 4 και Σάββατο 8 με 1 το μεσημέρι για να αντικαταστήσουμε άμεσα το προϊόν με δικά μας έξοδα. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

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