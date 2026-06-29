Οι μύγες δεν είναι απλώς ενοχλητικές αλλά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες για την υγεία.

Το καλοκαίρι φέρνει ζέστη, ανοιχτά παράθυρα και περισσότερη ζωή στο σπίτι, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και ανεπιθύμητους επισκέπτες: τις μύγες. Πέρα από το χαρακτηριστικό τους βουητό που γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικό σε εσωτερικούς χώρους, τα έντομα αυτά μπορούν να αποτελέσουν και υγειονομικό κίνδυνο, καθώς ορισμένα είδη μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς που σχετίζονται με ασθένειες όπως τροφική δηλητηρίαση, δυσεντερία και χολέρα.

Σύμφωνα με το southernliving, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και υπάρχουν πάνω από 110.000 είδη μυγών, μόνο λίγα από αυτά εμφανίζονται συχνά στα σπίτια, με τις οικιακές μύγες να είναι οι πιο διαδεδομένες.

Ποιες μύγες βρίσκονται μέσα στο σπίτι

Οικιακές μύγες

Οι οικιακές μύγες είναι οι πιο συνηθισμένες. Με μήκος περίπου 6 χιλιοστά και χαρακτηριστικές σκούρες ρίγες στο σώμα τους, γεννούν αυγά σε σκουπίδια, κομπόστ και οργανικά υπολείμματα. Σε υψηλές θερμοκρασίες, ο κύκλος ζωής τους επιταχύνεται εντυπωσιακά, με αποτέλεσμα να μπορούν να πολλαπλασιαστούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Μύγες φρούτων

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Μικροσκοπικές αλλά ιδιαίτερα ενοχλητικές, προσελκύονται από ώριμα ή ζυμωμένα φρούτα και λαχανικά, καθώς και από αποχετεύσεις. Χαρακτηρίζονται από τα κόκκινα μάτια τους και την ταχεία αναπαραγωγή τους.

Μύγες αποχέτευσης

Μοιάζουν με μικρούς σκώρους και εμφανίζονται κυρίως κοντά σε νεροχύτες και σωληνώσεις, όπου αναπαράγονται σε συσσωρευμένη οργανική ύλη μέσα στις αποχετεύσεις.

Μύγες σήψης και μπουκαλιού

Με μεταλλικές αποχρώσεις στο σώμα τους, αναπαράγονται σε νεκρή οργανική ύλη και σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία τους σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να υποδεικνύει την ύπαρξη νεκρού ζώου σε δύσκολα σημεία, όπως σοφίτες.

Αν και δεν δαγκώνουν όλες, οι μύγες μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια και ιούς, καθώς έρχονται σε επαφή με απορρίμματα και αποσυντιθέμενη ύλη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η παρουσία τους σε τρόφιμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης, γι’ αυτό και πρέπει να απομακρύνονται άμεσα.

Πώς να κρατήσετε τις μύγες έξω από το σπίτι

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για την πλήρη εξάλειψη των μυγών. Ωστόσο, ο συνδυασμός σωστών πρακτικών μπορεί να μειώσει σημαντικά την παρουσία τους.

1. Σίτες και φυσικά εμπόδια

Οι σίτες στα παράθυρα και τις πόρτες αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Ακόμη και μικρές τρύπες μπορούν να επιτρέψουν την είσοδό τους.

2. Σωστή διαχείριση σκουπιδιών

Τα οργανικά απορρίμματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, ενώ οι σακούλες σκουπιδιών πρέπει να είναι καλά δεμένες. Οι κάδοι πρέπει να καθαρίζονται συχνά, καθώς τα υπολείμματα τροφών προσελκύουν έντομα.

3. Καθαριότητα στην κουζίνα

Φρούτα που έχουν αρχίσει να χαλάνε, υπολείμματα τροφών και υγρά σε πάγκους μπορούν να γίνουν εστίες προσέλκυσης μυγών.

4. Καθαρισμός αποχετεύσεων

Οι αποχετεύσεις χρειάζονται τακτικό καθαρισμό, καθώς συσσωρεύουν οργανική ύλη όπου αναπτύσσονται μικροοργανισμοί και προνύμφες.

5. Έλεγχος εξωτερικών χώρων

Στα υπαίθρια γεύματα, η κάλυψη των τροφών και η χρήση ανεμιστήρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την παρουσία μυγών, καθώς δεν αντέχουν τον δυνατό αέρα.

Παρά τους δημοφιλείς μύθους, τα σπιτικά «απωθητικά» όπως αιθέρια έλαια, σακουλάκια με νερό ή ηχητικές συσκευές δεν έχουν επιστημονική αποτελεσματικότητα. Επίσης, τα εντομοκτόνα δεν αποτελούν μόνιμη λύση, καθώς οι μύγες συχνά αναπαράγονται σε κρυφές εστίες.

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος παραμένει η εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής τους. Όταν εμφανιστούν, οι ειδικοί προτείνουν απλά μέσα όπως η παραδοσιακή μυγοσκοτώστρα, ενώ για σοβαρές προσβολές συνιστάται επαγγελματική αντιμετώπιση. Επιπλέον, η χρήση παγίδων και η απομάκρυνση στάσιμων υδάτων μπορεί να μειώσει δραστικά τον πληθυσμό τους.

Η αντιμετώπιση των μυγών δεν βασίζεται σε μία «μαγική λύση», αλλά σε συνδυασμό καθαριότητας, πρόληψης και σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Με απλά αλλά σταθερά βήματα, το σπίτι μπορεί να παραμείνει καθαρό και απαλλαγμένο από ανεπιθύμητους επισκέπτες ακόμη και στις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού.