Χάρη στο έντονο άρωμά τους, λειτουργούν φυσικά ως απωθητικά για τις μύγες και άλλα έντομα, δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από μια μύγα που βουίζει γύρω από το κεφάλι σου (εκτός ίσως από ένα κουνούπι). Πώς να απολαύσεις το παγωμένο τσάι σου στον κήπο όταν αυτά τα έντομα δεν σε αφήνουν ήσυχο; Αν και δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι όλες οι μύγες θα εξαφανιστούν, υπάρχουν φυτά που οι μύγες αποφεύγουν λόγω της έντονης (τουλάχιστον για εκείνες) μυρωδιάς τους. Είτε τα φυτέψεις στον κήπο είτε σε γλάστρες, μπορούν να βοηθήσουν να κρατήσεις μακριά τα έντομα από τον χώρο σου σύμφωνα με το southernliving.com.



Βασιλικός

Ο βασιλικός είναι ένα ετήσιο αρωματικό φυτό που βοηθά στην απομάκρυνση μυγών και κουνουπιών χάρη στο έντονο άρωμά του. Παράλληλα, προστατεύει τον κήπο από ακάρεα και κάμπιες ντομάτας. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, όπως ο ιταλικός πλατύφυλλος βασιλικός, ο μωβ βασιλικός και ο βασιλικός Ταϊλάνδης.

Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Υγρό αλλά με καλή αποστράγγιση

pH εδάφους: Ουδέτερο

Λεβάντα

Το άρωμα της λεβάντας είναι χαλαρωτικό για τους ανθρώπους, αλλά απωθεί μύγες, κουνούπια, ψύλλους και σκώρους. Σε περιοχές με ζεστά καλοκαίρια προτείνονται ποικιλίες όπως οι «Dutch», «Provence» και «Grosso».



Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Ξηρό έως καλά αποστραγγιζόμενο

pH εδάφους: Ουδέτερο

Κατηφέδες

Οι κατηφέδες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους κήπους, καθώς αντέχουν στη ζέστη και απωθούν μύγες και άλλα έντομα χάρη στη χαρακτηριστική μυρωδιά τους.

Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: 6.0–7.0

Γατόχορτο (Catnip)

Μέλος της οικογένειας της μέντας, το γατόχορτο είναι ασφαλές για τις γάτες, αλλά περιέχει μια ουσία που ονομάζεται νεπεταλακτόνη και απωθεί έντομα όπως μύγες, κουνούπια και τσιμπούρια. Αναπτύσσεται πολύ εύκολα, αλλά επειδή εξαπλώνεται γρήγορα, καλό είναι να καλλιεργείται σε γλάστρα.

Ήλιος: Πλήρης ή μερική ηλιοφάνεια

Έδαφος: Καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: 6.0–7.8

Λεμονόχορτο

Το λεμονόχορτο είναι γνωστό για το χαρακτηριστικό άρωμα που χρησιμοποιείται και στα αντικουνουπικά κεριά. Απωθεί αποτελεσματικά μύγες και κουνούπια. Σε περιοχές με κρύους χειμώνες καλλιεργείται καλύτερα σε γλάστρα και μεταφέρεται σε εσωτερικό χώρο όταν πέσει η θερμοκρασία.

Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: 6.5–7.0

Φασκόμηλο

Το φασκόμηλο είναι ένας μικρός αειθαλής θάμνος που προτιμά πιο δροσερά κλίματα χωρίς υψηλή υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μαγειρική, ενώ το άρωμά του απωθεί μύγες, μυρμήγκια και κουνούπια.

Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Καλά στραγγιζόμενο, από υγρό έως ξηρό

pH εδάφους: Ουδέτερο

Μέντα

Πολλά φυσικά απωθητικά εντόμων περιέχουν έλαιο μέντας. Η μέντα αναπτύσσεται πολύ εύκολα, αλλά εξαπλώνεται γρήγορα, οπότε καλό είναι να φυτεύεται σε δοχείο ή να ελέγχεται τακτικά.

Ήλιος: Πλήρης ή μερική σκιά

Έδαφος: Υγρό και καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: Ουδέτερο

Πετούνιες

Οι πετούνιες έχουν ένα άρωμα που οι μύγες φαίνεται να αποφεύγουν. Είναι ιδανικές για γλάστρες και κρεμαστά καλάθια, καθώς έχουν και κρεμαστή ανάπτυξη. Μόνο τα άνθη τους έχουν την απωθητική δράση, οπότε προτίμησε ποικιλίες που ανθίζουν συνεχώς χωρίς να χρειάζονται καθάρισμα.

Ήλιος: Πλήρης ή μερική ηλιοφάνεια

Έδαφος: Μέτριας γονιμότητας, καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: 6.0–7.0

Δεντρολίβανο

Το αρωματικό φύλλωμα του δεντρολίβανου απωθεί μύγες, ενώ προσθέτει γεύση στη μαγειρική. Μετά την άνθιση, μπορεί να κλαδευτεί έντονα για να πυκνώσει. Σε ψυχρότερες περιοχές προτιμώνται πιο ανθεκτικές ποικιλίες.

Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Από υγρό έως ξηρό, καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: Ουδέτερο έως ελαφρώς όξινο

Αρωματικά γεράνια

Τα αρωματικά γεράνια είναι αποτελεσματικά στην απώθηση μυγών και κουνουπιών. Τα άνθη τους περιέχουν αιθέρια έλαια όπως η γερανιόλη, που δίνουν ευχάριστο άρωμα για τον άνθρωπο αλλά όχι για τα έντομα.

Ήλιος: Πλήρης ηλιοφάνεια

Έδαφος: Υγρό και καλά στραγγιζόμενο

pH εδάφους: 6.0–6.8

Δάφνη

Η δάφνη μπορεί να καλλιεργηθεί ως δέντρο ή θάμνος. Τα αιθέρια έλαια που περιέχει απωθούν μύγες, σκώρους, κατσαρίδες και ακόμη και ποντίκια. Σε ψυχρότερες περιοχές χρειάζεται προστασία τον χειμώνα.

Ήλιος: Πλήρης ή μερική ηλιοφάνεια

Έδαφος: Υγρό, αμμώδες ή πετρώδες με καλή αποστράγγιση

pH εδάφους: 6.0–7.0