Ο Τραμπ έχει βάλει σκοπό να ανακαινίσει την Ουάσινγκτον, όπως και τα γκολφ κλαμπ του.

Το έργο για την επισκευή και το βάψιμο της ανακλαστικής πισίνας του Μνημείου του Λίνκολν, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα κοστίσει 1,8 εκατ. δολάρια υπολογίζεται πλέον πως θα κοστίσει 13,1 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία.

Ο Τραμπ ανέθεσε τη σύμβαση για το έργο σε μια εταιρεία της Βιρτζίνια που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως για την επισκευή πισίνων σε ένα από τα γκολφ κλαμπ του, παρακάμπτοντας την απαίτηση που υποχρεώνει την κυβέρνηση να βλέπει ανταγωνιστικές προσφορές. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε αγωγή από μία ΜΚΟ, που ζητά τη διακοπή των εργασιών, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ αγνόησε τους νόμους που περιορίζουν τις αλλαγές σε ιστορικά μνημεία.

Η ανακαίνιση της πισίνας ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τραμπ να ομορφύνει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ ενόψει των εορτασμών για τα 250α γενέθλια της Αμερικής το καλοκαίρι.

Όταν ρωτήθηκε για το έργο την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «για πρώτη φορά από το 1922 (η ανακλαστική πισίνα) θα λειτουργήσει σωστά».Η σύμβαση ωστόσο, αναφέρει ότι οι εργασίες στην πισίνα θα ολοκληρωθούν έως τις 22 Μαΐου, ένα πολύ πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα από ό,τι αναμενόταν αρχικά και ακριβώς στην ώρα για τη μεγάλη επέτειο της Αμερικής.

Αρχικά, οι ανακαινίσεις για το ορόσημο ηλικίας 104 ετών εκτιμήθηκε ότι θα κοστίσει 300 εκατ. δολάρια και θα διαρκέσουν πάνω από τρία χρόνια. Η πισίνα, που εκτείνεται σε μήκος 620 μέτρων μεταξύ του Μνημείου Λίνκολν και του Μνημείου Ουάσινγκτον, έχει εδώ και καιρό από διαρροές, δομική φθορά, ελαττωματικούς σωλήνες, φύκια και περιττώματα πουλιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βρήκε «έναν καλύτερο τρόπο να το κάνει» που θα κόστιζε μόνο 1,5 έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Έχει δηλώσει ότι το έργο του για την αποκατάσταση και το βάψιμο του μνημείου θα λύσει ένα πρόβλημα διαρροών και θα κάνει την πισίνα πιο όμορφη από ποτέ. Η κυβέρνηση Τραμπ ωστόσο, ανέθεσε μια σύμβαση χωρίς διαγωνισμό - συνολικού ύψους 6,9 εκατ. δολαρίων - στον προμηθευτή της επιλογής του Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια εξαίρεση που προοριζόταν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα ομοσπονδιακά αρχεία δείχνουν τώρα ότι το έργο θα κοστίσει περισσότερο από το διπλάσιο και επτά φορές πάνω αυτό που υποσχέθηκε ο Τραμπ. Παραμένει ασαφές επίσης, εάν οι επισκευές μπορούν να διορθώσουν συγκεκριμένα τα υποκείμενα δομικά προβλήματα στο αξιοθέατο, το οποίο χτίστηκε το 1922.

Η σύμβαση που χορήγησε το υπουργείο Εσωτερικών αφορούσε μια εταιρεία που ονομάζεται Atlantic Industrial Coatings, μια επιλογή που ο Τραμπ είπε ότι έκανε με βάση την εργασία που είχε κάνει προηγουμένως η εταιρεία σε ένα από τα γήπεδα του γκολφ του.

Αυτό οδήγησε το Ίδρυμα Πολιτιστικού Τοπίου, μία ΜΚΟ αφιερωμένη στην «προώθηση της ενημερωμένης διαχείρισης» των ιστορικών τοπίων, να ζητήσει από έναν δικαστή να σταματήσει τις ανακαινίσεις. «Κάθε μέρα που συνεχίζεται η ανακαίνιση, ο ιστορικός χαρακτήρας της Ανακλαστικής Πισίνας μεταβάλλεται περαιτέρω και ριζικά», ανέφερε η αγωγή κατά της κυβέρνησης.

Από την άλλη οι ανακαινίσεις αποτελούν προτεραιότητα για τον Τραμπ, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο την περασμένη εβδομάδα για να δει από πρώτο χέρι την αποστραγγισμένη πια πισίνα. «Είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι ήταν καινούργια, επειδή ποτέ δεν είχε το χρώμα που ήθελαν οι άνθρωποι, αλλά τώρα θα έχει αυτό το υπέροχο χρώμα. Οπότε θα είναι καλή», είπε ο Τραμπ.

Η διαδικασία της βαφής είναι το τελευταίο σε μια σειρά έργων καλλωπισμού που ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα από τότε που επέστρεψε στην Ουάσινγκτον.Θέλει να κατασκευάσει μια αψίδα νίκης 76 και πλέον μέτρων, έχει κατεδαφίσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να χτίσει μια αίθουσα χορού και έχει αλλάξει τον τίτλο σε ιδρύματα όπως το Κέντρο Κένεντι και το Ινστιτούτο Ειρήνης προσθέτοντας το δικό του όνομα.

Με πληροφορίες του BBC