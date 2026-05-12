Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν λίγο πριν το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Το Ιράν ή θα κάνει το σωστό ή θα τελειώσουμε τη δουλειά, ή θα κάνουμε μια συμφωνία ή θα αποδεκατιστούν» είπε στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για να συναντήσει την ομάδα εθνικής ασφάλειας πριν το ταξίδι του στην Κίνα.

Μιλώντας για την επικείμενη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, και με το Ιράν κύριο θέμα στην ατζέντα του, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους πως «πρώτον θα έχουμε μία μακρά συζήτηση. Ήταν σχετικά καλός στο να είναι ειλικρινής μαζί μου. Δεν είχαμε πρόβλημα, έχει υπάρξει φίλος μου. Θα είναι κάποιος με τον οποίο τα πηγαίνουμε καλά» και πρόσθεσε πως «αυτό το ταξίδι πρόκειται να είναι πολύ συναρπαστικό. Πολλά καλά πράγματα πρόκειται να συμβούν».

Πρόσθεσε πως «δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια με το Ιράν. Θα κάνουν το σωστό ή θα ολοκληρώσουμε εμείς τη δουλειά».

«Είχαμε μια επιλογή. Ας αφήσουμε αυτούς τους τρελούς να έχουν πυρηνικά όπλα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, τότε είσαι ηλίθιος άνθρωπος. Και τυχαίνει να είστε! Δηλαδή, σας ξέρω πολύ καλά. Όποιος θέλει να έχει πυρηνικά όπλα είναι ηλίθιος άνθρωπος» επανέλαβε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ακόμα πως ελπίζει οι ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου και της Ουάσινγκτον θα ολοκληρωθούν εγκαίρως για την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα έρθει εδώ προς το τέλος του χρόνου. Οπότε αυτό θα είναι συναρπαστικό. Μόνο εύχομαι να έχουμε ολοκληρώσει την αίθουσα χορού» είπε ο Τραμπ.

Αναλυτές αναφέρουν ότι Ντόναλντ Τραμπ δίνει μεγάλη σημασία στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο για την αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και τη λήξη του πολέμου. Οι δυο τους θα συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απαιτούν διατήρηση της σχέσης μεταξύ των δύο κορυφαίων παγκόσμιων δυνάμεων.

Στο επίκεντρο της ατζέντας, εκτός από το Ιράν, θα είναι οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, ειδικοί και σχολιαστές σε ΗΠΑ και Κίνα λένε, βάσει ενημερώσεων από τα επιτελεία των δύο προέδρων, ότι το Ιράν και η Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν το κεντρικό θέμα συζήτησης.

Αυτός είναι πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο ο Τραμπ εξακολουθεί να καθυστερεί την απόφασή του σχετικά με το πώς θα απαντήσει στις προτάσεις του Ιράν. Ο Τραμπ πιθανότατα θα προσπαθήσει να επικαλεστεί την καλή θέληση της Κίνας, και αυτή του Σι Τζινπίνγκ, για να μαλακώσει τις θέσεις της ηγεσίας του Ιράν, σημειώνουν οι αναλυτές.

Το κύριο θέμα συζήτησης στο Πεκίνο θα είναι η επέκταση της οικονομικής εκεχειρίας στον δασμολογικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ, απόφαση για την οποία στη συνέχεια υπαναχώρησε. Τώρα, όμως, ΗΠΑ και Κίνα έχουν μία «παγωμένη» στάση, κατά την οποία και οι δύο χώρες απέχουν από την επιβολή υπερβολικών δασμών η μία στην άλλη και έχουν συμφέρον να διατηρήσουν αυτό το status quo.

Οι αναλυτές εικάζουν ότι ο Τραμπ θα απαιτήσει από την Κίνα να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα, κυρίως σόγια και κρέας, επιβατικά αεροσκάφη Boeing και να αυξήσει τις εξαγωγές σπάνιων ορυκτών που χρειάζονται οι αμερικανικές βιομηχανίες, ιδίως η βιομηχανία τσιπ.

Η Κίνα, από την πλευρά της, θα απαιτήσει από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ και προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον της Ταϊβάν, την οποία η Κίνα έχει απειλήσει να προσαρτήσει, θα είναι επίσης στο τραπέζι, λένε οι αναλυτές. Στις ΗΠΑ και στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, υπάρχει σοβαρή ανησυχία για έναν παγκόσμιο πόλεμο που θα μπορούσε να ξεσπάσει εάν η Κίνα πραγματοποιήσει τις απειλές της.

Σε αντίθεση με την Ταϊβάν, όπου η Κίνα έχει ζήτημα εθνικής τιμής, ιστορικών αξιώσεων και συναισθηματικού βάρους, η προσέγγιση της Κίνας στο Ιράν καθοδηγείται κυρίως από οικονομικά κίνητρα. Η Κίνα είναι ο κύριος εισαγωγέας αργού πετρελαίου από το Ιράν παρά τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τεχεράνη, και έχει μια μακροπρόθεσμη, 25ετή, εμπορική συμφωνία και επενδυτική συμφωνία υποδομών ύψους 400 δισ. δολαρίων με το Ιράν.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μετά το τέλος του πολέμου, ανεξάρτητα από το αν υπογραφεί συμφωνία με τις ΗΠΑ που ικανοποιεί τον Τραμπ, η Κίνα πιθανότατα θα είναι η κύρια πηγή ανταλλακτικών, πρώτων υλών και τεχνογνωσίας που θα επιτρέψουν στο Ιράν να ανοικοδομήσει όχι μόνο την κατεστραμμένη οικονομία του, αλλά και τη βιομηχανία όπλων του.

Ο Τραμπ θέλει από την Κίνα όχι μόνο να πιέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη για μία συμφωνία αλλά και να βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Από την άλλη αυτή η συνθήκη έχει ένα ενδιαφέρον για τον Σι Τζινπίνγκ ο οποίος μπορεί να δείξει ευελιξία και να ζητήσει ανταποδοτικά οφέλη για την Κίνα. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι οι Κινέζοι δεν θα βιαστούν να ανταποκριθούν στο αίτημα του Τραμπ για βοήθεια και αν χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στην Τεχεράνη, θα το κάνουν αδύναμα και χωρίς να πιέσουν πολύ. Ο λόγος είναι ότι η Κίνα έχει αντικρουόμενα παγκόσμια και οικονομικά συμφέροντα, ειδικά όσον αφορά την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στην πράξη, το Ιράν αποτελεί μέρος του αντιαμερικανικού, αντιδυτικού στρατοπέδου μαζί με την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται επί του παρόντος για τη συμφωνία που θέλει ο Τραμπ, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν και θα προκαλέσει στην Κίνα την απώλεια της σταθερής της θέσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.