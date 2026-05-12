Το σχόλιό του για την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ.

Ο Ροντ Στιούαρτ φάνηκε να χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ, αποθεώνοντας ταυτόχρονα τον βασιλιά Κάρολο, για τη στάση του μονάρχη στην πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας, για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της φιλανθρωπικής οργάνωσης The King’s Trust, την ώρα της χειραψίας τους, ο Ροντ Στιούαρτ είπε στον βασιλιά Κάρολο: «Επιτρέψτε μου να πω, μπράβο για την Αμερική. Ήσασταν υπέροχος. Απολύτως υπέροχος. Βάλατε αυτόν τον άθλιο στη θέση του».

Ο ροκ σταρ δεν κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όλοι θεώρησαν ότι αναφερόταν στον Αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο συναντήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Radio Times πέρυσι, ο Ροντ Στιούαρτ είχε δηλώσει πως παλιότερα ήταν φίλοι με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό δεν ίσχυε πλέον. «Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ. Τον ήξερα πάρα πολύ καλά, πήγαινα στο σπίτι του, μέναμε σε απόσταση μισού μιλίου (στη Φλόριντα)», είχε πει τότε. «Από τη στιγμή που αναδείχθηκε πρόεδρος, έγινε άλλος άνθρωπος, κάποιος που δεν γνώριζα», είχε συμπληρώσει.

Πηγή: Politico