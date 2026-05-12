Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη πως είχε άμεση επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ακόμη και παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο.

«100% θα σταματήσουν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Sid and Friends in the Morning» του WABC, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποτραπεί το Ιράν από το να εμπλουτίσει ουράνιο και να αναπτύξει βόμβα.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα πως είχε άμεση επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. «Ασχολούμαι μαζί τους», είπε ο Τραμπ. «Και είπαν ότι θα πάρουμε τη σκόνη. Την αποκαλώ πυρηνική σκόνη επειδή είναι κατάλληλη. Και θα την πάρουμε» πρόσθεσε ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να κινηθούν γρήγορα προς μια συμφωνία.

«Δεν πρόκειται να βιαστούμε, έχουμε έναν (ναυτικό) αποκλεισμό», είπε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα ο Τραμπ χαρακτήρισε την τελευταία ιρανική πρόταση για εκεχειρία «απλά απαράδεκτη».

Η Κίνα πιθανός μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα, Rahmani Fazli, δήλωσε ότι το Πεκίνο θεωρείται πιθανός μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Κίνα μπορεί να αποτελέσει σημαντική δύναμη για τη μείωση των εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αλλά η μεσολάβηση δεν πρέπει να γίνει εργαλείο για τη διαχείριση της πίεσης κατά του Ιράν», δήλωσε ο Fazli στο IRNA.

Τα σχόλια του Ιρανού αξιωματούχου έρχονται μετά από επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην Κίνα και πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου για το Πεκίνο το απόγευμα της Τρίτης. Ο Fazli πρόσθεσε ότι η Κίνα «δεν είναι απλώς ένας οικονομικός εταίρος» αλλά μέρος της «πολιτικής εξισορρόπησης» της Τεχεράνης έναντι των εξωτερικών απειλών.

Σύμφωνα με τον πρέσβη, η επίσκεψη του Αραγτσί πραγματοποιήθηκε την ώρα που το Ιράν προσπαθεί ενεργά να αναδιαμορφώσει τη διπλωματική του θέση μετά την πρόσφατη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντί να αντιδρά απλώς στρατιωτικά ή στρατηγικά.

«Το Ιράν, κατά τη διαχείριση της μεταπολεμικής φάσης, δεν βασίζεται απλώς σε προσωρινές αντιδράσεις, αλλά επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη διπλωματική του ευθυγράμμιση μέσω της συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους», ανέφερε, σύμφωνα με το IRNA, και σημείωσε πως «η Κίνα εξέτασε την κρίση όχι από την οπτική γωνία της άσκησης πίεσης στο Ιράν, αλλά από την οπτική γωνία του περιορισμού του πολέμου και της αποτροπής της κατάρρευσης της περιφερειακής ασφάλειας».

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας του Ιράν είναι αμυντικά και όχι αντιεμπορικά. Ωστόσο, την παραμονή του ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε σε μαύρη λίστα 12 άτομα και οντότητες για τον ρόλο τους καθώς φέρεται να επέτρεψαν την «πώληση και αποστολή ιρανικού πετρελαίου» στην Κίνα.

Με πληροφορίες του Iran International/CNN