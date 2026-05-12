Σε ηλικία 88 ετών πέθανε ο Ηρακλής Κοτζιάς.

Πέθανε σήμερα, Τρίτη, ο Ηρακλής Κοτζιάς, σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε ο ΠΣΑΤ, αποχαιρετώντας «έναν από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ήταν «ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες», ο οποίος «άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα». Διακρίθηκε «για το ήθος, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους», επισημαίνει ο ΠΣΑΤ.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια εργάστηκε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», ενώ αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος». Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της, αναφέρει ακόμα ο ΠΣΑΤ, που εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο και τα παιδιά του εκλιπόντος.