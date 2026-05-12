Νέα εκτίμηση του Πενταγώνου για το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια έχει αυξηθεί το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Πενταγώνου ενώπιον του Κογκρέσου.

Στις 29 Απριλίου, ο ελεγκτής του Πενταγώνου, Τζουλς Χερστ, κατά τη διάρκεια ακρόασης είχε πει ότι ο «λογαριασμός» για την «Επιχείρηση Οργή» υπολογιζόταν στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια έως εκείνη τη στιγμή. Σήμερα, Τρίτη, σε αντίστοιχη διαδικασία πάλι στη Βουλή των αντιπροσώπων, ο αξιωματούχος του Πενταγώνου ανέβασε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια την εκτίμηση για το κόστος του πολέμου.

«Η ομάδα του Γενικού Επιτελείου και των ελεγκτών διαρκώς εξετάζουν αυτή την εκτίμηση, οπότε τώρα πιστεύουμε ότι είναι πιο κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό οφείλεται στην επικαιροποίηση των δαπανών για την επισκευή και αντικατάσταση εξοπλισμού, όπως και το γενικό λειτουργικό κόστος ώστε να παραμείνουν οι άνθρωποι στο θέατρο των επιχειρήσεων», ανέφερε ο Χερστ.

Μετά την πρώτη εκτίμηση του κόστους, ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το CNN ανέφερε πως επρόκειτο για πολύ χαμηλό ποσό, το οποίο δεν περιελάμβανε τις δαπάνες για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Πηγή του αμερικανικού δικτύου ανέφερε ότι πιο ακριβής εκτίμηση θα ήταν πιο κοντά στα 40-50 δισεκατομμύρια δολάρια, υπολογίζοντας τις δαπάνες για αυτές τις επισκευές και την αντικατάσταση κατεστραμμένων περιουσιακών στοιχείων.