Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κρατάει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου, με συνέπεια την περιορισμένη προσφορά καυσίμων αεροπορίας, τα αυξημένα κόστη και τις διαταραχές σε δημοφιλείς διαδρομές.

Ταξιδιώτες ανά τον κόσμο αναπροσαρμόζουν τα σχέδια για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στον πόλεμο στο Ιράν.

«Παρατηρούμε ότι οι ταξιδιώτες γίνονται πιο προσεκτικοί και σκεπτικοί», δήλωσε η Susanne Dickhardt, συνιδρύτρια της εταιρείας ενοικίασης camper van και αυτοκινούμενων οχημάτων Roadsurfer.

Οι περισσότεροι προσαρμόζουν τα σχέδιά τους και δεν ακυρώνουν τις διακοπές τους, πρόσθεσε, επιλέγοντας είτε πιο κοντινούς προορισμούς, είτε να ταξιδέψουν οδικώς είτε ταξίδια με μειωμένο κόστος.

Ο κόσμος γίνεται νευρικός

Ο τουρισμός και η αεροπορία είναι από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τον πόλεμο. Οι αργές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παρατείνουν την αντιπαράθεση, πλήττοντας τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου και δημοφιλείς κόμβους όπως το Ντουμπάι, ενώ σχεδόν διπλασιάζουν τις τιμές των καυσίμων αεροπορίας.

«Έχεις έναν πόλεμο σε εξέλιξη, έναν μεγάλο πόλεμο», σχολίασε ο Jean-François Rial, CEO του τουριστικού πράκτορα Voyageurs du Monde, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του είδε πτώση περίπου 25% τον Μάρτιο και επιπλέον 10% τον Απρίλιο.

Νευρικότητα στις αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές προειδοποιούν ότι τα κέρδη δέχονται πίεση. Η Air France-KLM αναμένει ότι το κόστος καυσίμων θα αυξηθεί κατά 2,4 δισ. δολάρια φέτος, ενώ η Lufthansa και η ιδιοκτήτρια της British Airways, IAG, προβλέπουν αυξήσεις περίπου 2 δισ. δολαρίων.

Η αμερικανική low-cost Spirit κατέρρευσε αυτόν τον μήνα, ενισχύοντας τους φόβους ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Οι ευρωπαϊκές low-cost εταιρείες με χαμηλά περιθώρια κέρδους και περιορισμένη αντιστάθμιση καυσίμων, όπως η Wizz Air και η airBaltic, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, αν και είναι λιγότερο ευάλωτες από τη Spirit, δήλωσε ο Rohit Kumar της Morningstar.

«Δεδομένου ότι το καλοκαίρι είναι η πιο κερδοφόρα περίοδος για τις αεροπορικές, οποιαδήποτε διαταραχή σε όγκο ή κόστος αυτή την περίοδο αιχμής θα έχει ουσιαστική επίδραση στα κέρδη», τόνισε.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Οι ταξιδιώτες καθυστερούν φέτος να πάρουν αποφάσεις. Ο Jerome Vayr, πρόεδρος της γαλλικής εταιρείας οργάνωσης ταξιδιών Vacances Bleues, είπε ότι τα σχέδια συχνά γίνονται λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση και τα ταξίδια είναι μικρότερης διάρκειας.

«Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής αυξάνονται σημαντικά, περίπου κατά 15%», τόνισε.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον πληθωρισμό, αν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Η συνολική ζήτηση παραμένει ανθεκτική, σύμφωνα με αεροπορικές εταιρείες και αξιωματούχους, αλλά οι προορισμοί αλλάζουν, με τα εγχώρια ταξίδια να κερδίζουν έδαφος.

«Πιο ασφαλείς Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία»

Ο Ricardo Fernandez Flores, επικεφαλής της ισπανικής online ταξιδιωτικής εταιρείας Destinia, ανέφερε ότι η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θεωρούνται πιο ασφαλείς επιλογές, με αυξημένη προτίμηση σε διακοπές όπου οι ταξιδιώτες μετακινούνται με αυτοκίνητo.

«Αυτό που βλέπουμε στα δεδομένα δεν είναι μείωση της ζήτησης για ταξίδια, αλλά αλλαγή στο πού επιλέγουν να πάνε οι ταξιδιώτες», τόνισε ο Jay Wardle της Sojern.

Ο Gabriel Escarrer, CEO της μεγαλύτερης ισπανικής ξενοδοχειακής αλυσίδας Meliá, αναμένει ισχυρές κρατήσεις σε «ασφαλείς» περιοχές.

«Η Ισπανία και η Καραϊβική είναι αρκετά μακριά από τις ζώνες σύγκρουσης και αρκετά κοντά στις βασικές αγορές προέλευσης ώστε να θεωρούνται ασφαλείς προορισμοί αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε.

Στροφή στα τρένα

Τα ταξίδια με τρένο αυξάνονται. Ο Alvaro Ungurean της Trainpal ανέφερε αύξηση 25% στις πωλήσεις εισιτηρίων Eurostar, ενώ σχεδόν διπλάσιοι Βρετανοί εξετάζουν φέτος ταξίδι με τρένο στη Γαλλία.

Ακόμη και τα επαγγελματικά ταξίδια μετατοπίζονται προς το τρένο, σύμφωνα με τον Charlie Sultan της SAP Concur Travel.

Με πληροφορίες από Reuters