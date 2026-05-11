Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση πραγματοποιήθηκε από την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου σχετικά με τα όσα είχε δηλώσει σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το μοντέλο το 2024.

Οι δύο γυναίκες βρίσκονται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο σε δικαστική διαμάχη, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno», οι δύο πρώην συνεργάτιδες θα λύσουν τις διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Έλενα Χριστοπούλου είχε καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη. Πριν από λίγες ημέρες, ο πταισματοδίκης που χειρίστηκε την υπόθεση άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Έλενα Χριστοπούλου είχε καταθέσει μήνυση κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, καθώς όσα ανέφερε το μοντέλο τα θεώρησε ψευδή και προσβλητικά.

Η υπόθεση, βάση νόμου, ανατέθηκε αρχικά σε πταισματοδίκη και ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δίνει εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεσης αδικήματος.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, προηγήθηκε αξιολόγηση του αδικήματος για να αποφασιστεί αν η υπόθεση θα «κλείσει», ενώ η τελευταία εξέλιξη παρουσιάζει την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης για συκοφαντική δυσφήμιση προς την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.