Στην τελική ευθεία για τη Eurovision 2026.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026 ανοίγει και επίσημα αυλαία με τον Α’ Ημιτελικό που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 22:00, ώρα Ελλάδος.

Ο Akylas, αναμένεται αύριο να ανέβει στη σκηνή της Βιέννης εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ενώ ήδη έχει κερδίσει τα βλέμματα του κοινού τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή όπου πραγματοποίησε την καθιερωμένη του πρόβα, ενώ απόψε είναι και η τελική πρόβα πριν από τον Α’ Ημιτελικό.

Η αποψινή διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική καθώς αναμένεται να βαθμολογηθεί από τις κριτικές επιτροπές συγκεντρώνοντας το 50% της τελικής βαθμολογίας που θα ανακοινωθεί με τη λήξη του Α’ Ημιτελικού.

Η Κέλλυ Βρανάκη, η απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Βιέννη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ολοκληρώθηκε η πρώτη πρωινή πρόβα, ακολουθεί η δεύτερη, η κρίσιμη πρόβα που βιντεοσκοπείται και παρακολουθούν οι επιτροπές για να δώσουν το 50% της βαθμολογίας, αύριο, στον Α’ Ημιτελικό. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Α’ Ημιτελικό. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία πρόβα και ο Akylas θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση».

