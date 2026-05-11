Το όχημα διαφυγής των δραστών της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, εντόπισαν οι αρχές στην Αγία Μαρίνα στο Ζεμενό Αράχωβας.

Πρόκειται για κλεμμένο από την Αττική SUV το οποίο βρέθηκε άθικτο.

Πώς εκτυλίχθηκε η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

«Ο ένας από τους δράστες κρατούσε ένα μακρύ όπλο, πιθανότατα κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν όρθιοι τόσο οι υπάλληλοι όσο και δύο πελάτες», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι ληστές παρέμειναν στο υποκατάστημα περίπου 15 έως 20 λεπτά, ενώ εκτιμάται ότι οδήγησαν τον διευθυντή στο υπόγειο για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Την ίδια στιγμή, τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από την τράπεζα, εντείνοντας τον πανικό. «Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας ψηλός άνδρας με καπέλο, μαντήλι και σακίδιο. Μπήκε για λίγο στην τράπεζα και αμέσως βγήκε ξανά έξω.

Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο», περιέγραψε ο μάρτυρας, χαρακτηρίζοντάς τον «έτοιμο για πόλεμο».

Όπως σημείωσε, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε πάρει τραγική τροπή αν εκείνη τη στιγμή εμφανιζόταν η αστυνομία. «Όταν κάποιος οπλίζει το όπλο του έξω από τράπεζα, δείχνει πως είναι έτοιμος για όλα. Ευτυχώς δεν έφτασε τότε η αστυνομία γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει μακελειό», είπε χαρακτηριστικά.

Η διαφυγή των δραστών

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες διέφυγαν πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου φαίνεται πως τους περίμενε όχημα διαφυγής. «Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», ανέφερε ο μάρτυρας.

Κατά την εκτίμησή του, το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. «Φαινόταν πως το είχαν προετοιμάσει πολύ καλά. Ήξεραν ακριβώς πού θα αφήσουν το όχημα και πώς θα κινηθούν», είπε. Στη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων φέρεται να έπεσε στον δρόμο. «Έφυγαν τρέχοντας με γεμάτες τσέπες και σακίδια, ενώ κάποια χαρτονομίσματα έπεσαν κάτω. Μάλιστα είπα σε έναν υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει», σημείωσε. Αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι η λεία αγγίζει τις 200.000 ευρώ, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί επίσημη καταμέτρηση.