Μεθοδική και οργανωμένη επίθεση με στην κοινότητα της Κάτω Τιθορέας, πραγματοποίησαν οι 4 ληστές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamianow.gr, «όλα ξεκίνησαν όταν δύο από τους δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Με την εντολή «Πέστε όλοι κάτω», τρομοκρατημένοι οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο πελάτες βρέθηκαν κάτω από την απειλή όπλων, ενώ ο ένας από τους ληστές, οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ, τους επέβλεπε. Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο φαίνεται πως «σήκωσαν» περίπου 200.000 ευρώ.

Είκοσι λεπτά αργότερα και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία ένας τρίτος από την ομάδα των ληστών κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας, και κρατώντας ένα γεμάτο καλάσνικοφ κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές προκειμένου να διαφύγουν οι συνεργοί του.

Οταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε μπήκαν σε ΙΧ όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός και διέφυγαν προς τη Λιβαδειά.

Οι κάτοικοι της Κάτω Τιθορέας, σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από τις σκηνές που έζησαν, περιγράφουν τους ληστές ως επικίνδυνους, άνετους στη δράση τους και πολύ οργανωμένους. Η κοινότητα, που μέχρι σήμερα ήταν ήσυχη, βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση αβεβαιότητας και ανησυχίας, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταχεία εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.

Οι έρευνες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να οδηγήσουν στη σύλληψη των ενόχων, ενώ η κοινότητα παραμένει σε επιφυλακή, ελπίζοντας ότι τέτοιες σκηνές δεν θα ξαναζήσουν ποτέ.

Οι δράστες, βγαίνοντας από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων και σταμάτησαν να τα μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.