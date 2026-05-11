Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, τρία άτομα οπλισμένα με καλάσνικοφ εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στο υποκατάστημα και υπό την απειλή των όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της εισβολής. Οι δράστες, βγαίνοντας από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημι χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.