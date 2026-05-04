Σε βάρος του 67χρονου στη Θεσσαλονίκη ασκήθηκε δίωξη για οπλοκατοχή.

Στη σύλληψη ενός 67χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Δευτέρας, 04/05, ο οποίος «μπούκαρε» σε τράπεζα στο κέντρο της πόλης κρατώντας σφυρί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος μπήκε στο τραπεζικό κατάστημα γύρω στις 11:30 το πρωί και απείλησε τους υπαλλήλους για ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του.

Στην τράπεζα έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 67χρονο. Σε βάρος του 67χρονου ασκήθηκε δίωξη για οπλοκατοχή, καθώς το αδίκημα της απειλής διώκεται μόνο κατ'έγκληση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπεβλήθη μήνυση εις βάρος του.

Ζητούσε να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξης

Δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 67χρονου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για κακουργηματική πράξη. Πέρα από το σφυρί, φαίνεται πως είχε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι.

Η δικογραφία της αστυνομίας αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, όμως η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος ζητούσε από τους υπαλλήλους της τράπεζας να του καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξης.

Κατά το παρελθόν, ο 67χρονος είχε λάβει υποστήριξη για ζητήματα ψυχικής υγείας.