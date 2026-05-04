Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Χειροπέδες και στην μητέρα τους.

Στη σύλληψη μιας 17χρονης και του 14χρονου αδερφού της για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί στο Λαύριο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της επεξεργάζονταν φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει ανήλικες στο Instagram και στη συνέχεια απομόνωναν τα πρόσωπα τους και τα μετέφεραν σε έτερα γυμνά σώματα. Εν συνεχεία, αναρτούσαν τις φωτογραφίες αυτές σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η σύλληψη τους έγινε μετά από τις καταγγελίες δύο ανήλικων κοριτσιών. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα τους, που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 30-4-2026 στην περιοχή του Λαυρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 17χρονη και 14χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, συνελήφθη 52χρονη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους. Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.