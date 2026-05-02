Οι ειδικοί συμφωνούν πάντως σε ένα σημείο: η τεχνητή νοημοσύνη δεν γράφει την ιστορία — αλλά μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να τη φανταστούν καλύτερα.

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα από την Πομπηία φέρνουν στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές ανθρώπων που προσπάθησαν να σωθούν όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ.

Όπως αναφέρει το smithsonianmag, οι ανασκαφές αποκάλυψαν δύο σκελετούς έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης, σε μια περιοχή κοντά στη νότια πύλη. Τα ευρήματα δίνουν μια σπάνια, σχεδόν κινηματογραφική εικόνα της προσπάθειας διαφυγής από μια από τις πιο καταστροφικές ηφαιστειακές εκρήξεις στην ιστορία.

Δύο άνδρες, δύο διαφορετικές στιγμές θανάτου

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι δύο άνδρες είχαν ηλικία περίπου 18–20 και 35 ετών.

Ο πρώτος φαίνεται να πέθανε πολύ γρήγορα, πιθανότατα από την πτώση ηφαιστειακής τέφρας λίγο μετά την έκρηξη. Ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, πιθανόν επέζησε για λίγο περισσότερο, πριν τον παρασύρουν οι θανατηφόρες πυροκλαστικές ροές.

Αυτό που κάνει το εύρημα ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι τα αντικείμενα που βρέθηκαν μαζί του.

Ένα μπολ, μια λάμπα και μια ύστατη προσπάθεια επιβίωσης

Ο άνδρας βρέθηκε κουλουριασμένος, με το δεξί του χέρι σηκωμένο, κρατώντας ένα πήλινο μπολ.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ίσως το χρησιμοποίησε ως πρόχειρη προστασία για το κεφάλι του από πέτρες και συντρίμμια που έπεφταν από τον ουρανό.

Δίπλα του βρέθηκε μια λάμπα λαδιού, πιθανότατα απαραίτητη για να κινείται μέσα στο σκοτάδι που είχε καλύψει την πόλη.

Είχε επίσης μαζί του νομίσματα και προσωπικά αντικείμενα, στοιχεία που δείχνουν ότι προσπαθούσε να φύγει γρήγορα, παίρνοντας ό,τι πίστευε πως θα τον βοηθούσε να επιβιώσει. Οι περιγραφές αυτές συνδέονται εντυπωσιακά με όσα είχε καταγράψει ο Ρωμαίος συγγραφέας Pliny the Younger, ο οποίος παρακολουθούσε την έκρηξη από απόσταση.

Σε επιστολές του περιγράφει ανθρώπους που προσπαθούσαν να προστατευτούν με μαξιλάρια στο κεφάλι και να κινηθούν μέσα σε ένα απόλυτο σκοτάδι, πιο πυκνό «από οποιαδήποτε νύχτα». Οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι τα νέα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν με εντυπωσιακή ακρίβεια αυτές τις ιστορικές περιγραφές.

Πού βρέθηκαν τα ευρήματα

Οι σκελετοί εντοπίστηκαν κοντά στη νεκρόπολη Porta Stabia, έξω από τα νότια τείχη της Πομπηίας, σε μια διαδρομή που πιθανότατα οδηγούσε προς την ακτή.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα θύματα προσπαθούσαν να διαφύγουν προς τη θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι μια προσωρινή παύση της ηφαιστειακής δραστηριότητας — μια παύση που τελικά αποδείχθηκε μοιραία ψευδαίσθηση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ζωντανεύει» το παρελθόν

Για να αποδώσουν την ιστορία πιο παραστατικά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις των τελευταίων στιγμών του άνδρα.

Η εικόνα τον δείχνει να τρέχει μέσα σε δρόμους γεμάτους ερείπια, κρατώντας το μπολ πάνω από το κεφάλι του, ενώ στο βάθος φαίνεται η έκρηξη του ηφαιστείου.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την αρχαιολογία, αλλά βοηθά το κοινό να «δεί» πιο καθαρά το παρελθόν που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο σε επιστημονικά δεδομένα.

Επιστήμη, τεχνολογία και ιστορική αφήγηση

Η χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT και άλλα συστήματα δημιουργίας εικόνας έχει ανοίξει νέα συζήτηση στην αρχαιολογία.

Από τη μία πλευρά, βοηθούν στην οπτικοποίηση χαμένων κόσμων όπως η Πομπηία και η γειτονική Herculaneum. Από την άλλη, υπάρχει προβληματισμός για το πόσο «καλλιτεχνική ερμηνεία» μπαίνει σε τέτοιες αναπαραστάσεις.

Τα νέα ευρήματα δεν προσθέτουν απλώς δύο ακόμη ονόματα στη μακρά λίστα θυμάτων της Πομπηίας. Δίνουν μια πιο ανθρώπινη διάσταση σε ένα γεγονός που έχει μείνει σχεδόν «παγωμένο» στον χρόνο για σχεδόν 2.000 χρόνια.

Και θυμίζουν ότι πίσω από κάθε αρχαιολογικό εύρημα υπάρχουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που έτρεξαν, πάλεψαν και προσπάθησαν να επιβιώσουν μέχρι την τελευταία στιγμή.