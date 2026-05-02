Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στις Φυλακές Δομοκού, όταν ένας 33χρονος κρατούμενος επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1 Μαΐου, την ώρα που το θύμα, 44 ετών, επέστρεφε στο κελί του. Ο δράστης φέρεται να του είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

