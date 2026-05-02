Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στις Φυλακές Δομοκού, όταν ένας 33χρονος κρατούμενος επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1 Μαΐου, την ώρα που το θύμα, 44 ετών, επέστρεφε στο κελί του. Ο δράστης φέρεται να του είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.
Ο τραυματίας εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.
