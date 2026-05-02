Στην εμπροσθοφυλακή των επιθέσεων του Αλέξη Τσίπρα για το «Μανιφέστο» βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης.
Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού ο «αψύς Σφακιανός» σε λιγότερο από 24 ώρες επιτέθηκε δυο φορές μέσω αναρτήσεών του κατά του πρώην πρωθυπουργού.
Η δεύτερη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη έχει ως εξής:
«Η πολιτική αλλαγή έρχεται από τη Δύση.
Μετά τον Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, να και ο Ζακ Πολάνσκι του Πράσινου κόμματος της Βρετανίας με ριζοσπαστικό, αριστερό, οικολογικό λόγο και ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ!!
TAX THE RICH (φορολογήστε τον πλούτο)!!!
ΥΓ: Προς γνώση και συμμόρφωση για τα δικά μας!!
ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ όχι γενικότητες…».
Ο Π. Πολάκης κατ' ουσίαν επιβεβαιώνει το προηγούμενο σχόλιο της στήλης (ΕΔΩ) ότι μέσω της στοχοποίησης του Αλέξη Τσίπρα δείχνει πως πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
ΥΓ1: Να σημειώσουμε πάντως πως θετικά για το «Μανιφέστο Τσίπρα» μίλησαν σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου.
ΥΓ2: Ως «πολύ γενικό πολιτικό κείμενο αν το δούμε μόνο του» έκανε λόγο και ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης.
Β.Σκ.