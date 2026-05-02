Αντιθέτως, θετικά για το Μανιφέστο εκφράστηκαν οι Στέργιος Καλπάκης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Στην εμπροσθοφυλακή των επιθέσεων του Αλέξη Τσίπρα για το «Μανιφέστο» βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης.

Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού ο «αψύς Σφακιανός» σε λιγότερο από 24 ώρες επιτέθηκε δυο φορές μέσω αναρτήσεών του κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Η δεύτερη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη έχει ως εξής:

«Η πολιτική αλλαγή έρχεται από τη Δύση.

Μετά τον Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, να και ο Ζακ Πολάνσκι του Πράσινου κόμματος της Βρετανίας με ριζοσπαστικό, αριστερό, οικολογικό λόγο και ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ!!

TAX THE RICH (φορολογήστε τον πλούτο)!!!

Δείτε το βίντεο

ΥΓ: Προς γνώση και συμμόρφωση για τα δικά μας!!

ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ όχι γενικότητες…».

Ο Π. Πολάκης κατ' ουσίαν επιβεβαιώνει το προηγούμενο σχόλιο της στήλης (ΕΔΩ) ότι μέσω της στοχοποίησης του Αλέξη Τσίπρα δείχνει πως πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

ΥΓ1: Να σημειώσουμε πάντως πως θετικά για το «Μανιφέστο Τσίπρα» μίλησαν σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου.

ΥΓ2: Ως «πολύ γενικό πολιτικό κείμενο αν το δούμε μόνο του» έκανε λόγο και ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Β.Σκ.