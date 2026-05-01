Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης για το «μανιφέστο» του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επισημαίνοντας ότι, αν και υπάρχουν κοινά σημεία με το υφιστάμενο πλαίσιο, εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις και διαφοροποιήσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι: «Απο τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025, του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, η διαφορά ποια είναι; Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου» ενώ καταλήγει σημειώνοντας πως: «Χρειάζεται να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα κοινωνικά αναγκαίο, λαικά κατανοητό, σε ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο ΣΗΜΕΡΑ από μια αριστερή-προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει τους όρους ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς!».

Αναλυτικά η ανάρτηση

