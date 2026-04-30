Για «εκτροπή» και «πραξικόπημα» από την πλευρά της κυβέρνηση μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση των κυβερνητικών πηγών.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση την οποία κατήγγειλε για «εκτροπή» και «πραξικόπημα» αλλά και πύρινα βελη σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, κόμματα τα οποία εγκάλεσε για «φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια» με επίκεντρο την κόντρα για την πλήρωση των ακέφαλων Αρχών, εξαπέλυσε μιλώντας στη βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι δεν προχώρησε ο διορισμός της Κατερίνας Συγγούνας στη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρόλο που είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των ⅗.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανα μια πρόταση για τις Αρχές, πρότεινα να γίνεται η πλήρωση με ανοιχτή πρόσκληση και με αξιολόγηση των βιογραφικών. Υπήρχαν τα ⅗ στο πρόσωπο της Κατερίνας Συγγούνα και ακυρώθηκε η διαδικασία. Γιατί; Πότε ξαναέγιναν αυτά τα πράγματα; Ποιος κωλυσιεργεί, εμείς ή εσείς κύριοι της κυβέρνησης;; Παζαρια θέλετε, από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε! Δεν είναι φέουδο το Κοινοβούλιο, επειδή είμαστε εμείς εδώ!».

«Καλά, τόσους μήνες δεν είχατε χρόνο από τα 60 βιογραφικά να προκρίνεται έναν; Αντί να καταγγείλετε την ΝΔ για την εκτροπή, καταγγέλλετε το ΠΑΣΟΚ; Και μιλάτε για πρόβα συγκυβέρνησης; Ξεχνάτε ότι για το ΕΣΡ τα βρήκε ο κύριος Τσίπρας με τη ΝΔ. Τι ήταν αυτό τότε, πρόβα συγκυβέρνησης;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας.

«Αυτά είναι φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια! Όσο για τα περί ρόλου του Βελόπουλου, αυτή η παράταξη δεν κάνει συνέδρια σε μπουζουξίδικα ούτε έχει συνεργαστεί με τον Καμμένο!», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Κάνετε τις κότες!»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, λέγοντας πως κυβερνητικά στελέχη «κάνουν τις κότες μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου αξιωματικού».

«Στη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός τον ρώτησε εαν η αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί από απόστρατο αξιωματικό ξένης χώρας; Θα ήταν στα μπουντρούμια τώρα ή θα ήταν έξω να τον εκβιάζουν ως Νίξον; Που μας κάνετε και μαθήματα!», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας πως η ΝΔ «ακολουθεί τα βήματα του Τσίπρα και του Καμμένου».

«Εσείς είστε εκβιαζόμενοι και στηρίζετε τη συμμορία που οργάνωσε ο Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Ναι σε σας το λέω υπουργέ!», είπε στον Σταύρο Παπασταύρου ο οποίος σήκωσε το γάντι κα απάντησε πως σε μια περίοδο πρωτόγνωρων γεωπολιτικών αναταράξεων και γενικευμένης πολιτικής αστάθειας, έχει απωλέσει τον πολιτικό του προσανατολισμό.

«Επενδύετε σε μια υπερχειλίζουσα τοξικότητα, σε ένα πληθωρισμό καταγγελιών, σε μια αγωνιστικότητα φωνών και κραυγών, όταν ουσιαστικά αυτός είναι ένας ρόλος που δεν οδηγεί στην ανήφορα, αλλά σε έναν κατήφορο μισαλλοδοξίας και τοξικότητας», ανέφερε.



Ο υπουργός Ενέργειας είπε «όχι» στη «διάβρωση» των Θεσμών και την «α λα καρτ» Δικαιοσύνη, ενώ σημείωσε πως η κουβέντα παρεκτρέπεται, όταν γίνονται αναφορές σε «κότες».

Προανακριτική για Αραμπατζή-Λιβανό θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταθέσει πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτείται αίτημα με υπογραφή 30 βουλευτών και ακολούθως απόφαση της Ολομέλειας που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η απάντηση των κυβερνητικών πηγών

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας ύβρεις και τοξική ρητορική, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις κραυγές των ακραίων πολιτικών δυνάμεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές έκανε λόγο για «πραξικόπημα» και «θεσμική εκτροπή», διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά.

«Θεσμική εκτροπή» για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε μία δημόσια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προσελκύοντας αξιόλογους υποψηφίους για τις θέσεις των προέδρων των τριών Ανεξάρτητων Αρχών, ικανοποιώντας μάλιστα σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Θεσμική εκτροπή» για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Βουλής μέσα από αυτή τη διαδικασία, εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, για τις δυο Ανεξάρτητες Αρχές, πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας. Αντιθέτως, δεν είναι «θεσμική εκτροπή» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στοιχείο σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας ότι εκ των προτέρων σχεδίαζε να τορπιλίσει την κορυφαία διαδικασία της πλήρωσης των Ανεξάρτητων Αρχών και μάλιστα σε συνεννόηση με τις πιο λαϊκίστικες δυνάμεις του Κοινοβουλίου, όπως πληροφορούμαστε από τους δημόσιους καβγάδες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών των ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, καθόλου ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».